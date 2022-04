Campus d’Adjarra : Le Recteur Avlessi et son équipe s’enquièrent des difficultés de travail des étudiants et enseignants

Le recteur Avléssi au milieu des Doyens et responsables des entités de formation

Une équipe des autorités universitaires d’Abomey-Calavi ayant à sa tête le Recteur Félicien Avlessi, s’est rendue à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) d’Adjarra, le jeudi 21 avril 2022. L’objectif de cette visite est de s’enquérir des difficultés de fonctionnement de cette entité et échanger avec les différents acteurs en vue d’envisager ensemble les propositions de solutions pour une amélioration significative de leurs conditions d’étude.

Avec un effectif de 6.900 étudiants pour 14 enseignants permanents seulement, la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) d’Adjarra fait face à d’énormes difficultés. C’est pour trouver des solutions à ces préoccupations que la rencontre initiée par le Recteur Avlessi et son équipe a réuni les étudiants, le personnel administratif et les enseignants. Au cours des discussions avec les responsables des bureaux d’étudiants, le Professeur Avlessi a apprécié combien l’absence d’infrastructures, le manque de matériels didactiques, et l’inexistence de la restauration font soucier les étudiants de la FLASH d’Adjarra. Pour le personnel administratif, les préoccupations sont surtout relatives à la mobilité, l’assurance santé et la clôture du domaine de la faculté. L’harmonisation des primes trimestrielles avec les collègues du campus d’Abomey-Calavi et des frais des actes académiques avec le campus d’Abomey-Calavi ont été discutées. Du côté des enseignants, les difficultés sont surtout liées au manque d’enseignants et d’infrastructures (laboratoires, bureaux). L’indisponibilité de la connexion Internet, le manque de matériels didactiques et de personnel de soutien (secrétaires de départements et moniteurs) pour soulager les peines lors des travaux de secrétariat, de correction ou de report de notes, l’inexistence d’une assurance santé pour le personnel administratif constituent aussi des préoccupations qui taraudent les esprits à la FLASH Adjarra. Le paiement des arriérés de vacation importe aussi au Dr (M.C) Joseph Sahgui, Vice-doyen de la Flash d’Adjarra et au Dr (M.C) Monique Ouassa Kouaro, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) présente à la rencontre. Pour avoir pris bonne note des préoccupations, le Recteur Félicien Avlessi a promis faire diligence pour la résolution des difficultés qui relèvent de la compétence de son équipe. Quant aux autres, il a pris l’engagement de rendre compte à qui de droit. Au terme des échanges, les membres de la délégation ont visité les trois 3 départements que compte la FLASH d’Adjarra à savoir : l’Anglais, la Sociologie-Anthropologie et la Géographie.

Alban TCHALLA