Soutenance à l’Université d’Abomey-Calavi : Fabrice Dimitri Togla Yémadjè désormais docteur Neurolinguistique

L’impétrant lors de la présentation des résultats de ses recherches

Devant un jury international présidé par Cyriaque C. Sessou Ahodekon, Professeur titulaire de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Fabrice Dimitri Togla Yèmadjè a soutenu sa thèse de doctorat, le jeudi 16 mars 2023. La soutenance s’est déroulée par visioconférence dans la salle de Conférences de l’École Doctorale Pluridisciplinaire (EDP) « Espaces, Cultures et Développement » de l’Université d’Abomey-Calavi.

Mention très honorable et les félicitations du jury. C’est le délibéré qui a sanctionné la soutenance de thèse de Fabrice Dimitri Togla Yemadjè. Après avoir défendu les résultats de son sujet portant sur le thème : « Exploration des difficultés d’apprentissage du langage chez les écoliers de ce1 dans la circonscription scolaire de Calavi 1 », le jury lui a décerné le grade de Docteur en Sciences du Langage et de la Communication dans la spécialité Neurolinguistique. Le jury est constitué du président Cyriaque C. Sessou Ahodékon, Professeur titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) et des examinateurs Laré Kantchoa, Mimboabe Bakpa, tous deux de l’Université de Kara (Togo). Le directeur de cette thèse co-dirigée par le Professeur Kodjo Constant Adjien, est le Professeur Flavien Gbéto. En effet, le document de 376 pages présenté par l’impétrant, selon le jury, est bien structuré et rédigé dans une bonne logique chronologique par rapport aux différents chapitres, d’une part, et d’autre part, par rapport à la transition d’une partie ou d’un chapitre à l’autre qui est bien faite, permettant ainsi de suivre sans difficultés la logique de la rédaction du document ainsi que sa compréhension. Le texte est aéré et bien soigné. Les tableaux sont lisibles et bien disposés.

Le président du jury rendant la décision du jury

Les cartes, les figures, les photos et les tableaux sont placés aux endroits indiqués et sont en parfaite cohérence avec le texte qu’ils accompagnent. Le candidat respecte les normes de formatage habituellement utilisées pour la rédaction d’une thèse de doctorat. Il est noté dans son travail, une nette corrélation entre le problème posé, les questions de recherche, les hypothèses de travail, les objectifs de recherche et l’approche méthodologique adoptée. Les théories d’analyse adoptées permettent, certes, d’expliquer les étapes d’apprentissage et d’acquisition du langage chez l’enfant normal, mais elles ne permettent pas d’identifier et de repérer les difficultés et troubles liés au langage oral et écrit chez les écoliers. C’est ainsi que l’impétrant recourt à d’autres tests qui sont de nouvelles connaissances théoriques sur les troubles du langage et d’apprentissages. L’ancrage méthodologique est bien précisé et l’approche éclectique et interdisciplinaire suivie a permis de parvenir à des résultats très satisfaisants. Au terme de sa présentation et des réponses apportées, le jury l’a reçu au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi.

Alban TCHALLA