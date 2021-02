Recrudescence des cas positifs au Covid 19: La jeunesse, nouvelle cible de la pandémie

Benjamin Hounkpatiin, ministre de la santé

La recrudescence des cas positifs au coronavirus, devient préoccupante. En effet, le nombre moyen de cas confirmés par jour au Bénin a quadruplé passant de 8 à 34 donc, de 2 726 cas confirmés au 1er novembre 2020 à 4 625 au 9 février 2021. Au regard de cette flambée, il est important d’informer les populations sur les cibles les plus exposées ainsi que l’évolution des formes de contagion au coronavirus. C’est l’exercice auquel s’est adonné le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, dans la journée du jeudi 11 février 2021. C’était à l’occasion d’un point de presse donné au siège de son institution. A entendre le Ministre, la jeunesse béninoise est depuis quelque temps, fortement frappée par la pandémie. « Il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s’agit d’une augmentation de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et à priori, sans antécédents médicaux », a-t-il annoncé. Un phénomène nouveau qui démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risques et qui ne sont pas indifférentes du corps médical ne constituent plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves du coronavirus. « Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes », a prévenu Benjamin Hounkpatin. Le respect des gestes barrières notamment le port de masque de protection dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l’eau et au savon ou la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique, le respect de la distance de sécurité sanitaire d’au moins 1 mètre, la consultation précoce au moindre signe faisant penser à la covid-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, le dépistage et la mise sous traitement de tous cas suspects dans les formations sanitaires et sites dédiés à cet effet, sont fortement recommandés pour maîtriser la situation épidémiologique.

Rastel DAN