Échange du Chef de l’État avec les populations: Le maire Atrokpo et Cotonou portent en triomphe le Président Patrice Talon

Le Président Talon devant les populations de Cotonou

C’est par la ville de Cotonou, dans le département du Littoral, que le chef de l’Etat a mis fin à son périple ce Samedi 12 Décembre 2020. En tournée nationale de reddition de comptes depuis le 12 Novembre dernier, le Président Talon a été triomphalement reçu dans la capitale économique du pays par des populations visiblement disposées à lui exprimer leurs remerciements. En effet, Ainsi, répondant à l’appel de leur Maire, les populations de la ville vitrine du Bénin sont massivement sorties pour réserver un accueil majestueux et triomphal au réformateur national, le Président Patrice TALON qui bouclait sa tournée nationale.

Les populations de Cotonou, principale ville du Bénin disent avoir enfin retrouvé leur fierté. Car, entre Décembre 2016, la date de la présentation du PAG, et Décembre 2020, la plus grande métropole du pays s’est totalement métamorphosée, rendant chaque jour un peu plus fier les populations.

Dans son message empreint de finesse, d’élégance, de simplicité et de sobriété, l’édile de la ville vitrine du Bénin, Luc S. Atrokpo déclare en substance : « Cotonou n’a pas de doléances à vous soumettre Mr le Président. Mais vous connaissez ceux dont les Cotonois ont besoin ». Toutefois, le Maire de Cotonou a mis en avant de nombreuses réalisations concrètes et palpables dans la ville. Le Maire Luc Atrokpo se réfère ainsi au projet d’Asphaltage qui a permis à la ville de bénéficier de plusieurs dizaines de kilomètres de route avec éclairage public, la construction du boulevard de la Marina sur environ 6 kilomètres, la route du contournement Nord de Cotonou, le projet d’assainissement pluvial avec des aménagements de voirie en bitume, la construction de 9 marchés modernes ou encore le programme de gestion des déchets solides ménagers. Selon les explications du maire, la ville rattrape ainsi son retard sur les grandes métropoles de la sous-région en quelques années.

Ce qui explique d’ailleurs la grande mobilisation observée au Palais des Congrès à Cotonou car, de l’intérieur comme de l’extérieur, s’était une foule surexcitée, engagée et en liesse venue rendre un hommage digne et mérité au Président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations de son gouvernement dans la ville phare du Bénin. Une mobilisation réussie et une ambiance festive donnant une mention spéciale au Maire Atrokpo et l’ensemble de son conseil municipal qui ont démontré leur savoir-faire technique, leur grande maîtrise du terrain politique et leur ferme conviction à assurer la réélection facile au Président Patrice Talon en 2021.

« J’ai le sentiment que c’est aujourd’hui que j’ai entamé la tournée » a laissé entendre le chef de l’État très ému. Une gigantesque mobilisation et un accueil triomphal qui témoignent de l’appel des Cotonois au Président Talon pour un second mandat en vue d’achever l’œuvre de redressement entamée.

Edwige TOTIN