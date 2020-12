Tournée de reddition de Compte du Chef de l’Etat: Le Maire Ahouandjinou reconnaissant envers ses administrés d’Abomey-Calavi

Le Président Talon et le Maire Ahouandjinou

Vendredi 11 décembre 2020, dans le cadre de la tournée présidentielle de reddition de comptes entreprise depuis le 12 novembre dernier, notre commune, la cité dortoir du Bénin a reçu à l’instar des autres communes du Bénin la visite du Chef de l’État, Son excellence Monsieur Patrice TALON.

Au-delà du grand honneur que nous fait le premier citoyen de ce pays dont la visite rehausse avec éclat notre municipalité, j’ai été particulièrement ému, profondément touché par la manifestation d’amour et de grande convoitise de mes chers compatriotes, population d’Abomey-Calavi pour la grande et spontanée mobilisation, cette marrée humaine pour accueillir en liesse et pour rendre un vibrant hommage à notre héros national aux côtés du conseil municipal aussi mobilisé.

J’ai été aussi surpris de l’endurance et de la persévérance de tous à rester sur place et attendre malgré l’heure avancée, la fin de la rencontre avec le Chef de l’État pour lui faire les hommages de fin de séance.

J’avoue j’ai été sidéré, simplement séduit par le comportement et la générosité de ce grand peuple. Ceci nous honore tous et c’est aussi la preuve de l’infaillible engagement des filles et fils d’Abomey-Calavi aux côtés du Chef de l’État pour ses actions de développement surtout en faveur de notre chère commune.

C’est pourquoi, je m’en voudrais de ne pas dire ma profonde gratitude d’abord au nom du Chef de l’État aux valeureuses populations d’Abomey-Calavi pour l’hospitalité et sa grande marque d’affection et de solidarité sans pareille à son égard.

Je voudrais saisir la même occasion pour me faire le porte-voix des populations d’Abomey-Calavi pour dire notre profonde gratitude à l’endroit du Chef de l’État pour l’honneur de sa visite et surtout pour les grandes et nombreuses réalisations de son Gouvernement à Abomey-Calavi pour rendre plus attrayant et agréable notre cadre de vie et embellit notre cité commune.

Ma reconnaissance va aussi à l’endroit de mes chers compatriotes…….

C’est pourquoi, je joints ma voix à celle de tout le conseil communal que je salue avec profond respect et admiration pour dire « merci, infiniment merci » à toute la population d’Abomey-Calavi grâce à qui l’événement de ce 11 décembre 2020 a été une réussite totale .

Sages, notables têtes couronnées, dignitaires de cultes religieux, vieux et jeunes, hommes et femmes, bref toutes les forces vives de la commune d’Abomey-Calavi, c’est vous qui aviez été les principaux acteurs de la réussite de l’événement et le chef de l’État a lui même reconnu et très fier de vous pour l’accueil chaleureux.

Je voudrais faire un spécial clin d’œil à nos mamans et aux différents groupes folkloriques qui nous sont venus de tous les arrondissements de la commune pour non seulement exposer la richesse culturelle de notre chère commune mais aussi pour agrémenter et rehausser la fête.

J’ai ainsi la ferme conviction que la concorde, la solidarité et la synergie d’actions, ces commodités utiles à une gestion participative dont mon administration fait la promotion depuis l’installation du conseil communal quatrième mandature pour un développement durable, est en train de prendre corps et je m’emploierai personnellement avec le conseil communal pour préserver cette ambiance de convivialité et de mise ensemble gage d’un Abomey-Calavi fort et prospère.

Abomey-Calavi est aujourd’hui à la croisée des chemins et ce qui compte c’est bien la promotion des valeurs de développement et c’est ça notre Leitmotiv et nul ne sera de trop dans cette nouvelle marche vers un avenir radieux de notre municipalité.

C’est ce à quoi je convie les uns et les autres, filles et fils d’Abomey-Calavi qui doivent avoir désormais le regard résolument tourné vers l’avenir.

Dignes filles et fils d’Abomey-Calavi

Chers compatriotes, ensemble, main dans la main, nous pouvons relever le défi de développement de notre commune si riche de la qualité des ressources humaines et de son potentiel culturel.

Merci à chacun, merci à tous pour l’engagement individuel et collectif au service de notre chère commune.

Le meilleur reste à venir

Angelo Evariste AHOUANDJINOU

Maire de la commune d’Abomey-Calavi