Subvention pour la campagne agricole 2024-2025: Wilfried Houngbédji rassure de la disponibilité des produits sur le marché

Réuni en conseil des ministres le mercredi 17 avril 2024, le gouvernement a décidé, de soutenir les agriculteurs pour la campagne agricole 2024-2025 avec une subvention en engrais à hauteur de 24,4 milliards Fcfa. Lors du point de presse à l’issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué le sens des mesures de soutien de l’Etat aux producteurs pour la Campagne agricole 2024-2025. Selon lui, le gouvernement a accordé un intérêt soutenu pour le secteur agricole et plus particulièrement pour la production agricole ces trois dernières campagnes écoulées par une subvention massive. « Il y a 2 ans, nous avions mis 55 milliards, la campagne écoulée c’est environ 30 milliards et là nous sommes à 24,4 milliards pratiquement. Agrégez tout cela et vous verrez que sur trois campagnes, cela représente globalement 110 milliards de francs Cfa comme effort que nous faisons au soutien de la production agricole dans notre pays », indique Wilfried Houngbédji. A l’entendre, en faisant ces efforts, le gouvernement espère bénéficier en priorité des résultats qui se traduisent par la production massive de vivriers et en particulier du maïs qui devient de plus en plus couteux. « Quand nous nous battons pour que nos produits ne sortent pas indûment et impunément du pays, que les intrants, les engrais ne soient pas vendus à des producteurs de pays voisins, c’est pour préserver la richesse nationale. Nous ne ferons pas l’économie de décisions qui s’avéreraient nécessaires pour garantir la disponibilité des produits sur le marché et aussi pour protéger les épargnes ainsi que les contributions de nos compatriotes des villes et des campagnes », rassure Wilfried Houngbédji.