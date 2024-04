Violences de certains agents de la police sur des citoyens: Social watch Bénin salue les sanctions de la hiérarchie policière

Visits: 0

Dans un communiqué en date du 16 avril 2024, l’ONG Social Watch Bénin fustige les déviances de certains agents de police et les violences exercées sur des citoyens. Tout en appelant la police à faire preuve de professionnalisme dans l’accomplissement de sa mission, l’organisation invite les citoyens à se conformer aux lois de la République et surtout à protéger leur vie. Par ailleurs, elle salue les sanctions prises par la hiérarchie policière et les instances judiciaires à l’encontre des auteurs de certains cas de violences décriées et les encourage à faire en sorte que le respect des droits humains soit une priorité pour tout citoyen en charge de rendre un service public. Voici ci-dessous l’intégralité du communiqué :