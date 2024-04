Le président Vlavonou sur les conflits dans le monde:  « Rien ne vaut la paix et la stabilité politique dans un pays »

Visits: 1

Le président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou lors de son intervention lundi dernier

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou se dit très sensible aux conflits qui sévissent un peu partout dans le monde. Il en a fait cas dans son discours d’ouverture de la première session ordinaire le lundi dernier à Porto-Novo. Préoccupé par ces conflits qui enregistrent des bilans très lourds en pertes en vies humaines, Vlavonou lance des appels à la raison aux différents protagonistes et à leurs soutiens respectifs dans cet extrait de son discours : « Sur le plan international, le conflit russo-ukrainien, d’une part, et celui entre l’Etat hébreux et le Hamas, d’autre part, polarisent l’attention de la communauté internationale, notamment en raison de leur dangereuse extensibilité, éclipsant au passage tous les autres conflits en cours à travers le monde, internes pour la plupart et dont certains durent pourtant depuis une décennie, voire deux, avec des bilans parfois très lourds en termes de pertes en vies humaines. C’est le cas par exemple de la guerre civile en Syrie qui s’éternise depuis 2011 et qui aurait fait plus d’un demi-million de morts ; c’est aussi le cas de la guerre civile qui se déroule au Yémen depuis 2014 et qui aurait, quant à elle, fait plus de 300.000 morts selon l’ONU. Il y a également des guerres civiles en cours en Birmanie, en Somalie, au Soudan, au Congo démocratique, en Haïti ou ailleurs ; la liste n’est pas exhaustive ! Face à cette situation, un Etat économiquement faible et militairement sous-équipé comme le nôtre ne peut que lancer des appels à la raison aux différents protagonistes et à leurs soutiens respectifs afin que cessent toutes ces tragédies qui déciment les populations, les traumatisent ou les appauvrissent au jour le jour. Quant à nous-mêmes, en tant que responsables politiques et au vu de la situation que je viens de décrire, nous devons œuvrer, résolument et inlassablement, à éloigner le spectre de la guerre de nos propres pays car la plupart des guerres civiles sont les résultats de choix ou de décisions politiques, le reste venant de différends religieux combinés à d’autres facteurs. Une chose demeure certaine : rien ne vaut la paix et la stabilité politique dans un pays ; c’est comme la santé pour le corps humain ! À cet égard, notre parlement doit demeurer le temple de la démocratie au sens où l’entendait Mahatma Gandhi, l’apôtre de la non-violence, lorsqu’il affirma : « Le vrai démocrate est celui qui, grâce à des moyens purement non violents, défend sa liberté, partant, celle de son pays et, en fin de compte, celle de l’humanité tout entière. »

Fidèle KENOU