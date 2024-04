15ème  Conférence des présidents et Sections de la région Afrique de l’APF: L’he Assan SEIBOU et une délégation à l’Ile Maurice

Visits: 3

La quinzième conférence des présidents et de sections de la région Afrique se déroule, du 18 au 19 avril 2024, à l’Ile Maurice. Une délégation parlementaire béninoise, conduite par l’honorable Assan SEIBOU participe aux travaux. Elle est composée de l’honorable Razack ABIOSSE et du Directeur adjoint de Cabinet du président de l’Assemblée nationale, Moukaram BADAROU.

Le député Assan SEIBOU, au nom du président Louis VLAVONOU a présenté la situation politique en Afrique et fait comprendre que la rencontre de l’île Maurice revêt d’une importance capitale pour l’APF, car elle intervient à un moment où les pays de la Régionale Afrique de l’APF traversent une période de crises politiques inédites qui l’affectent profondément. Cependant, il a salué le dénouement heureux de la situation au Sénégal. Le député Assan SEIBOU a souhaité que cette réunion de l’APF s’interroge « en toute responsabilité et sans complexe, sur l’évolution de ces situations et les dispositions à prendre et à suggérer à l’APF à la prochaine réunion de ses instances ».

L’he Assan SEIBOU et les membres de sa délégation

Il s’agira, dit-il, de trouver les formules pour accompagner ces pays, et les aider à surmonter leurs difficultés afin qu’ils retrouvent la voie de la restauration de la démocratie et de participation aux travaux de l’APF. « Malgré que ce vent des bouleversements ait fait tant de dégâts dans nos rangs, nous devons garder la foi et mener à terme, les différents chantiers ouverts ensemble depuis Niamey », précise-t-il avant de rappeler quelques activités tenues au Bénin pour l’APF. « Au Bénin, notre section a hébergé des activités de l’APF. En ce moment même, les bureaux des femmes de l’APF de tous nos continents sont en réunion à Cotonou. Les jeunes parlementaires de l’APF y ont tenu il y a quelques mois, des réunions interparlementaires de leurs Parlements, et procédé, au niveau africain, à l’élection de leurs responsables. De même, le parlement béninois n’a manqué depuis notre dernière rencontre, aucune réunion statutaire de l’APF, car notre Section est convaincue de l’importance que revêt l’APF pour la paix et la démocratie dans le monde », a rappelé l’he Assan SEIBOU.