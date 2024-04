Glo-Djigbé: Les préfets découvrent les exploits déjà à la GDIZ

Visits: 0

Les préfets des départements à l’exception de celui du Littoral ont effectué une descente, le mercredi 17 avril 2024, à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le Directeur Général de la SIPI- Bénin, Béhéton Létondji et son équipe. Après les civilités, les préfets ont été conduits dans les installations où ils ont eu droit à la présentation de l’état d’avancement de la GDIZ. La zone compte cinq unités de transformation de noix de cajou avec une capacité de 120 milles tonnes par an. Les unités de transformations du soja peuvent atteindre une capacité de 60 milles tonnes par an. La zone comporte trois unités intégrées de textile dont une fonctionnelle. Chaque unité va générer 15 milles emplois. Elle produit 7,7 millions de pièces de vêtement et va produire 25 millions d’ici la fin de l’année. « Cette visite va leur permettre de savoir exactement ce qui se fait dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé », a laissé entendre le directeur général de Sipi-Bénin, Béhéton Létondji. Selon ses explications, la zone va faire augmenter les exportations de 5 à 10 milliards de dollars US d’ici 10 ans et augmenter la production manufacturière de 500% ainsi que le Pib de 4 à 7 milliards de dollars US d’ici 2030. Au terme de leur visite, les autorités sont satisfaites et se sont réjouies d’avoir fait le déplacement. « Nous pouvons dire au terme de cette visite, avec conviction, que le chef de l’Etat a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre, la voie du développement », a dit le porte-parole des préfets, Jean-Claude Codjia.

Alban TCHALLA