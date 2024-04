Secteur privé et enjeux sur le genre: La CCI-Bénin aguerrit des femmes entrepreneures

Visits: 8

La CCI Bénin organise du 09 au 11 Avril 2024, la 2ème édition de la formation des femmes entrepreneures sur le genre, l’inclusion sociale et l’importance de la stratégie genre en entreprise. La cérémonie de lancement a eu lieu le mardi 09 Avril 2024 à la salle polyvalente de l’institution consulaire. Ainsi, pendant trois jours, une trentaine de cheffes d’entreprises seront sensibilisées sur la question de l’égalité Femme/Homme au sein de l’écosystème de l’entrepreneuriat en vue de la prise en compte de l’ensemble des questions de genre dans la stratégie de l’entreprise et son fonctionnement, en tant qu’enjeux essentiels à la réussite. Les travaux de cette formation ont été lancés par la représentante du Secrétaire Général de la CCI Bénin en présence du Point focal Genre à la CCI Bénin et Cheffe projet ‘’Les Femmes dans le Commerce pour une Croissance Inclusive Durable’’, CelliaAkinhola.Dans son allocution d’ouverture, la Directrice des opérations, Joëlle Vidéhouenou, représentante du Secrétaire Général de la CCI Bénin, a indiqué qu’à l’instar des diverses actions qu’elle mène pour la promotion de l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes, l’institution consulaire, à travers son programme CCI Développement a retenu dans son plan de travail annuel, des actions spécifiques pour mieux atteindre les femmes entrepreneures. La réussite de la première édition a réconforté l’institution pour l’organisation de la deuxième édition de cette formation qui est d’une importance capitale pour les femmes entrepreneures, car elles représentent des agentes économiques très dynamiques, et effectuent des activités en grande majorité dans le domaine agricole que par tout ailleurs. A l’entendre, les femmes sont les principaux leviers du bien-être familial et jouent un rôle indispensable au sein de la nation.« L’atelier permettra à sensibiliser les cheffes d’entreprises à la question de l’égalité femmes-hommes au sein de l’écosystème de l’entreprenariat », a martelé la Directrice des opérations à la CCI-Bénin, Joëlle Vidéhouenou.

Différents modules seront développés au cours de ces trois journées par la consultante en leadership, genre et développement, Bella Zevounou Epouse Vendredy sur les concepts fondamentaux, l’utilité de l’intégration du genre dans la gouvernance d’une entreprise, le Genre et son inclusion dans le développement des projets et programmes, le ‘’Leadership féminin : franchir les barrières’’ pour garantir un partage équitable des ressources et responsabilités.Des modules de formation que la représentante du Secrétaire général de la CCI Bénin a invité les participants à suivre avec beaucoup d’attention pour bénéficier de la très riche expérience de la formatrice.