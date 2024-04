Message du BR à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr: Bio Tchané appelle à la culture de la paix, de partage et de communion

Visits: 7

Abdoulaye Bio Tchané

MESSAGE DU PARTI BLOC REPUBLICAIN A L’OCCASION DE LA FETE DE L’AÏD EL FITR 2024

Béninoises, Béninois,

La communauté musulmane célèbre ce 10 avril, l’Aid El Fitr, une commémoration marquant la fin de la période de jeûne du mois de ramadan 2024. Rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant qui nous a compté parmi ceux qui sont parvenus à ce jour hautement béni.

Je voudrais donc saisir cette grande opportunité pour exhorter nos compatriotes à avoir une pensée affectueuse pour les nécessiteux et les plus affectés. En ce jour spécial, j’en appelle à la culture des valeurs de paix, de partage et de communion, valeurs portées par notre peuple, faisant de notre Nation une terre de bon voisinage, de tolérance, de paix et de solidarité.

J’adresse mes prières à tous nos guides religieux qui, par leurs dévotions incessantes, veillent sur notre cher et beau pays, le Bénin.

Que les bénédictions de ce jour puissent jaillir sur chaque béninois et béninoise.

Bonne fête de l’Aid EI Fitr à tous.

Plus unis, plus forts pour construire le Bénin

Le Président,

Abdoulaye Bio TCHANE