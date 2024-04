Réalisation des biens sociaux: 15 000 mobiliers d’étals commandés pour les nouveaux marchés

Visits: 1

Le gouvernement a marqué son accord pour la contractualisation avec des groupes spécialisés en vue de la production dans les meilleurs délais de 15 000 unités environ de mobiliers d’étals nécessaires pour les marchés de Pk3, Menontin, Guèma et Djougou, Cadjehoun, Aïdjedo, Tokplégbé, Ahouangbo, Houndjro, Cococodji, Gbégamey, Wologuèdè, Midombo, Ste Trinité, Ganhi, et Ouando. En effet, dans la perspective de la mise en service prochaine de ces marchés déjà construits ou en cours de finition, il s’est avéré pertinent, selon le gouvernement, de s’assurer de la qualité et de la durabilité des mobiliers d’étals à y déployer et de veiller à leur généralisation pour en garantir l’attrait autant que les bonnes conditions d’installation des marchands. A cet effet, un modèle-type a été conçu et a fait l’objet d’une consultation. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, les avis des représentantes des commerçant(e)s ont été pris en compte de sorte que le présentoir harmonisé s’adapte aussi bien aux étals primeurs qu’à ceux de produits manufacturés. Les 35 marchés urbains et régionaux sont un projet d’envergure inscrit au Programme d’action du gouvernement. Ce sont des infrastructures entièrement modernes, dont certains sont de type R+1 et d’autres de plain-pied, comportant des places plus confortables avec des capacités d’accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries, des salles polyvalentes pour les réunions, des toilettes hygiéniques en nombre suffisant, propres et dotées de lavabos, une zone technique pour gérer les déchets, des parkings et d’autres commodités. Il est aussi réalisé des travaux d’assainissement pour mettre fin au phénomène d’inondation pendant les saisons pluvieuses afin de soulager les peines des usagers de ces différents marchés. La contractualisation pour la fourniture et la pose des mobiliers d’étals dans ces nouveaux marchés urbains sonne comme le dernier acte avant la mise en service proprement dite de ces infrastructures marchandes.