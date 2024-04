Promotion des droits des filles: Fawe Bénin vulgarise la loi sur l’hygiène publique dans les collèges d’Ifangni

Visits: 3

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Mes Menstrues, Mon Droit, Je réclame », Fawe Bénin a démarré une sensibilisation sur la loi n°2022-04 du 16 février 2022 portant hygiène publique en République du Bénin dans dix (10) collèges de la commune Ifangni. Il s’agit des CEG KITIGBO, TCHAADA, IFANGNI, BANIGBE LOKOSSA, DAAGBE, KO KOUMOLOU, AKADJA, DOOKE, HOUMBO et ZIAN. L’objectif de cette initiative est d’informer les acteurs ciblés sur les dispositions légales prévues pour faciliter une meilleure gestion de l’hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire. Au cours des séances de mobilisation, l’ONG FAWE-Bénin a mis l’accent sur l’article 119 de la loi qui stipule : « tout établissement public ou privé, notamment les établissements de formation et d’enseignement, comprend au minimum un espace sanitaire simple séparé tant pour les hommes que pour les femmes, respectueux de l’intimité et un espace disposant de savon, d’eau potable, de matériels de protection hygiénique pour la toilette intime et le lavage des mains, du linge menstruel et des vêtements, ainsi que de poubelles à couvercle pour changer et éliminer les protections hygiéniques ». Ainsi, selon la loi, mettre en place un environnement sain sensible au genre n’est plus une faveur que l’on accorde aux filles.Il s’agit d’un droit qui permettra aux apprenants de faire face efficacement à leurs périodes de menstrues sans trop de stress. Cette loi facilite ainsi l’amélioration de l’assiduité et de la performance scolaire des filles, la réduction du sentiment de honte et d’infériorité chez les filles. Elle constitue pour les apprenantes un levier pour leur confiance et leur estime de soi. Elle favorise enfin l’égalité des chances entre filles et garçons.

La loi n°2022-04 du 16 février 2022 portant hygiène publique en République du Bénin consacre un chapitre entier à la gestion de l’hygiène menstruelle dans les établissements de formation avec des mesures à prendre pour préserver l’intimité des filles et leur assurer une bonne hygiène menstruelle. Cette loi est méconnue des populations et mérite d’être vulgarisée. C’est pour cette raison que l’ONG FAWE-Bénin a lancé cette campagne d’information au profit des élèves, des enseignants, des membres des administrations scolaires, et des parents d’élèves. Il s’est agi d’engager un dialogue franc avec eux afin de faciliter la jouissance de ce droit aux filles.