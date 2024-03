Visite du président du parti les Démocrates à l’Empereur de Nikki: Yayi appelle à un dialogue sans violence

Visits: 7

L’ancien président Boni Yayi s’est rendu le mercredi 27 mars 2024 à la Cour impériale de Nikki sur invitation de l’Empereur SeroTorouTouko Sari. Accompagné de députés et de responsables des circonscriptions et communes du parti Les Démocrates, il a eu un tête-à-tête avec l’Empereur pour discuter des questions d’intérêt national, notamment la paix, la sécurité et les problèmes sociaux. A l’issue de l’audience, le président du parti Les Démocrates s’est prononcé sur le nouveau code électoral. Pour lui, le Bénin ne peut pas aller aux élections générales de 2026 avec ce code électoral exclusif. Il a par ailleurs sollicité le soutien des têtes couronnées pour préserver la paix dans le pays avant les élections générales de 2026. Lire ci-dessous ses propos.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

« Nous n’allons pas oublier nos chères mamans, les jeunes universitaires, la société civile et les communautés religieuses. Je salue leur engagement en ce mois béni de Ramadan. Dès qu’on aura fini le tout, nous allons associer les partenaires internationaux pour qu’ensemble nous puissions aboutir finalement à un consensus, parce que le consensus ne peut découler que d’un dialogue politique. En conclusion, la question du code électoral n’est pas encore résolue. C’est une question qui relève de la compétence du peuple béninois. C’est tout le peuple qui est concerné. En matière d’élection, c’est tout le peuple béninois et les prérogatives appartiennent au peuple béninois. C’est pourquoi le parti estime qu’il faut insister sur le dialogue. Pour le moment, les gens ne comprennent pas que le schéma qui est mis en place ne peut pas nous conduire aux élections. Ce code n’est pas inclusif sur toute la ligne. Si vous voyez que les démocrates peuvent aller aux élections, cela ne suffit pas. Il faut rentrer à l’intérieur de ce qui est rendu depuis la mise en place de l’Anip avec à la tête le Directeur général Rwandais. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui se passe aujourd’hui. Le parti est complètement ignoré dans le traitement des données, dans le reversement des données au niveau de la liste électorale informatisée. Le parti est ignoré dans le processus électoral, c’est-à-dire la CENA. La question de la présence du parti au niveau des bureaux de vote n’est pas réglée. La question de distribution des procès verbaux, de dépouillement à tous les membres présents dans le bureau de vote n’est pas réglée non plus. Et enfin, au niveau des coordonnateurs d’arrondissement, les propositions du parti ont été mises à l’écart. C’est comme si le parti n’existe pas aujourd’hui. Or ce parti représente le peuple béninois tout entier. C’est pourquoi, je dois vous dire dans un élan démocratique rehaussé par le dialogue sans violence, que nous puissions finaliser ce dossier, avec toute la structure. Enfin, je ne pourrais quitter sa Majesté sans vous dire qu’il est préoccupé par la situation carcérale de certains de nos compatriotes. Une de mes brillantes ministres de ma vie, RéckyaMadougou, le grand brillant professeur constitutionnaliste, Joël Aïvo et les nombreux jeunes étudiants qui sont privés de leur liberté et aujourd’hui, ne peuvent pas accéder à la connaissance et au savoir et aussi la question de ceux qui sont en exil. Nous avons passé en revue toutes ces questions. Je demeure persuadé que Dieu le père céleste nous donnera sa grâce pour que nous puissions aboutir à une solution définitive pour la paix dans notre chère patrie le Bénin ».