Candide Azannaï sur le code électoral modifié: « Le système Talon ne veut pas de concurrents »

Candide Azannaï, Président du parti Restaurer l’Espoir

L’ancien ministre Candide Azannaï dénonce les amendements introduits dans le code électoral et révèle qu’il y a « un accord secret qui permettrait à Boni Yayi et le parti Les Démocrates d’avoir le monopole de l’opposition tout comme Patrice Talon a le monopole de la mouvance ». Il l’a fait savoir lors d’un entretien sur Reporter Bénin Monde. Donnant son point de vue, Candide Azannaï affirme que le plus gros problème aujourd’hui, c’est le parrainage. « L’homme politique n’est plus celui qui a la possibilité de décider pour la communauté. Il a simplement l’opportunité de décider pour l’intérêt d’un camp politique. Le parrainage n’avait pas été suffisamment encadré et mis sous tutelle. Ça a créé des problèmes. A la veille de 2021, c’est le parrainage qui a créé de problème entre les personnalités. Vous vous rappelez de l’affaire Souwi, Sado, Gbadamassi etc. », a expliqué l’ex-ministre. Pour lui, sans ce parrainage mis sous contrôle des partis politiques, le système Talon serait fragilisé. « Le système Talon ne veut pas de concurrents. Le problème était de soustraire le parrainage à la liberté des potentiels parrains et de le soumettre sous tutelle des partis. Selon ses dires, les Démocrates sont tombés dans le piège. Il a rappelé à cet effet les échanges que le parti a eus avec le Chef de l’Etat lors de la rencontre du lundi 27 novembre 2023. Pour Candide Azannaï, il y a « un accord secret qui permettrait à Boni Yayi et le parti Les Démocrates d’avoir le monopole de l’opposition tout comme Patrice Talon a le monopole de la mouvance. Ils ont été attirés dans ce trou pour cette offre alléchante en oubliant qu’en aucun pays, le prédateur ne peut conseiller utilement la proie ».

Alban TCHALLA