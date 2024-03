Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de l’Uac: Oscar Placide Godonou désormais Docteur en énergies renouvelables

Visits: 0

Né le 05 octobre 1993 à Porto-Novo, Oscar Placide Godonou a brillement soutenu sa thèse de doctorat, le mercredi 27 mars 2024, à l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de L’Université d’Abomey-Calavi. La soutenance a eu pour du thème : « Influence d’un champ magnétique constant sur les permanences et la durabilité des batteries LiFePo 4 ».

Oscar Placide Godonou, nouveau docteur

Ce que vous devriez savoir : C’est à l’unanimité que le jury international, présidé par le Professeur Mohamed Gibigayé, a décerné le grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi à Oscar Placide Godonou dans la spécialité ‘’efficacité énergétique et énergies renouvelables’’ avec la cote A. Avant de l’élever à ce grade, le jury a fait observer que la thèse aborde une question cruciale. Un protocole bien détaillé et les résultats obtenus apportent une contribution à la résolution des défis énergétiques en proposant des solutions à l’amélioration des batteries. « Le candidat a fait une présentation claire appuyée de support de bonne qualité », a indiqué le président du jury, Prof. Mohamed Gibigayé.

Que retenir de la thèse : Selon l’impétrant, la technologie des batteries LiFePO s’avère intéressante parce qu’elle utilise des matériaux non toxiques. Son travail a fait des recherches sur les effets que pourrait avoir un champ magnétique constant sur l’efficacité cinétique, l’efficacité coulombique et la résistance interne des batteries LiFePO. Pour ce faire, une bobine de Helmholtz a été réalisée pour produire un champ magnétique de 6 mT. Ladite bobine a servi ensuite à expérimenter des batteries neuves LiFePO, IFR 26650 de 10,24 Wh.

Les membres du jury en présentiel

Trois facteurs d’expériences ont été définis : le régime, le champ magnétique et l’état du processus. « L’analyse des résultats expérimentaux révèle globalement que le champ magnétique augmente l’efficacité cinétique, l’efficacité coulombique et diminue la résistance interne. Une recherche des conditions optimales d’utilisation de la batterie montre que, pendant la charge, il convient d’établir un régime de charge de 0,5 C et un champ magnétique de 6 mT. Ces conditions optimales de charge procurent une augmentation moyenne de 25 % de l’efficacité cinétique et de 5 % de l’efficacité coulombique, de même qu’une diminution moyenne de 58 % de la résistance interne de la batterie par rapport à un régime de charge de 0,5 C en l’absence de champ magnétique », a fait savoir Oscar Placide Godonou. Quant à la décharge, un régime de 1 C avec un champ magnétique de 3 mT sont indiqués. Ces conditions optimales de décharge permettent d’obtenir une augmentation moyenne de 2,6 % de l’efficacité cinétique et de 8,4 % de l’efficacité coulombique, de même qu’une diminution moyenne de 26 % de la résistance interne de la batterie par rapport à un régime de décharge de 1 C en l’absence de champ magnétique.

Entre les lignes : Cette thèse a été bien appréciée par les membres du jury. « L’essentiel de ce qui est présenté, c’est que nous savons désormais l’application d’un champ magnétique sur une batterie pourrait accroître son efficacité. Quand je parle d’efficacité, c’est que sa capacité à vite se recharger et à se décharger lentement bien entendu sous certaines conditions », a expliqué le Directeur de thèse Dr. Vincent Prodjinonto. Les résultats sont « très éloquents et permettent d’apporter des nouveaux éléments dans le développement des batteries de plus longue durée », note le Prof. Mohamed Gibigayé. Il faut préciser que les Professeurs Mamadou Doumbia, Mahamadou Seydou, Macaire Agbomahena, Latif Fagbemi et Clarence Semassou font partie des membres du jury.

Alban TCHALLA