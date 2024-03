1ère session ordinaire 2024 du Bureau Exécutif National: Le BR félicite Talon pour “les avancées hautement sociales”

Visits: 2

Bio Tchané, président du Bloc Républicain

Sous la direction du président Abdoulaye Bio Tchané, le Bureau Exécutif National (BEN) du Bloc Républicain a tenu, le mercredi 27 mars 2024, sa première session ordinaire au titre de l’année 2024. Les membres ont eu à discuter des questions importantes liées à la vie du parti et à l’actualité politique nationale. A l’examen de l’actualité politique nationale spécifiquement, les points concernant les mesures hautement sociales, les membres du BEN félicitent le gouvernement et le président Patrice Talon pour des avancées sociales. Ces mesures concernent l’élargissement de la mesure de l’augmentation des salaires aux agents des collectivités locales, le recrutement des secrétaires administratifs au niveau des 546 Arrondissements, l’octroi de nouveaux avantages au profit des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), le bitumage et l’aménagement des voies dans plusieurs communes etc. Au terme de cette session ordinaire, le Bureau Exécutif National réaffirme son engagement à travailler en symbiose avec tous les acteurs politiques partageant les mêmes objectifs de développement du Bénin et en vue du renforcement du système démocratique.

COMMUNIQUE FINAL

Le Bureau Exécutif National (BEN) s’est réuni le 27 mars 2024 sous la présidence effective du Président du parti, M. Abdoulaye BIO TCHANE. Les membres du BEN ont eu à discuter des questions importantes liées à la vie du parti. Les membres présents ont adopté plusieurs points inscrits à l’ordre du jour avant de procéder à l’examen de l’actualité politique nationale. Le Bureau Exécutif National a unanimement adopté le compte rendu de la dernière réunion en date du 07 février 2024 à l’issue de laquelle le BEN a réaffirmé son engagement envers la démocratie, la justice et le progrès. Aussi, le parti avait-il décidé de continuer à soutenir le Gouvernement du Président Patrice Talon et exprimer son ouverture au dialogue et à la collaboration avec tous les acteurs politiques partageant des objectifs similaires.

Approbation des comptes de la gestion financière 2023

Le BEN a approuvé les états financiers du BR, exercice clos au 31 décembre 2023 et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2023. Les états financiers ainsi approuvés seront transmis à la Cour des Comptes et à la CENA avant le 30 avril 2024 conformément aux textes en vigueur. Le BEN a décidé de renouveler pour un mandat de 04 ans à compter du 1er janvier 2024, la mission des Commissaires aux comptes.

2. Examen de l’actualité Politique Nationale

Les membres du BEN ont consacré du temps à l’examen de l’actualité politique nationale. Spécifiquement, les points concernant les mesures hautement sociales, à savoir : l’élargissement de la mesure de l’augmentation des salaires aux agents des collectivités locales, le recrutement des secrétaires administratifs au niveau des 546 Arrondissements, l’octroi de nouveaux avantages au profit des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), le bitumage et l’aménagement des voies dans plusieurs communes etc. Les membres du BEN prennent acte de ces mesures qui visent l’amélioration des conditions de vie des citoyens béninois. Ils félicitent le gouvernement et son Chef le Président Patrice Talon pour ces avancées sociales. Au terme de cette 1ère session ordinaire du BEN au titre de l’année 2024, le Bureau Exécutif National réaffirme son engagement à travailler en symbiose avec tous les acteurs politiques partageant les mêmes objectifs de développement du Bénin et en vue du renforcement du système démocratique de notre cher et beau pays. Aussi, le Bloc Républicain continuera à travailler fortement à la mise en œuvre des actions du Gouvernement du président Patrice Talon, qui œuvre depuis 2016 pour le bien-être de la Nation.

