Coopération Bénin/Luxembourg: Echanges fructueux entre  Shegun Bakari et  Xavier Bettel

Les deux personnalités lors de l’audience

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Shegun Bakari a échangé ce jeudi 28 mars 2024 à Cotonou, avec son homologue de Luxembourg, Xavier Bettel. Les discussions ont tourné autour du renforcement des relations diplomatiques entre leurs pays. Selon le ministère des Affaires étrangères du Bénin dans un message publié sur le réseau X, les « échanges entre les deux ministres ont porté sur le renforcement des relations diplomatiques entre le Bénin et le Luxembourg et les moyens de leur pérennisation ». Il faut dire que le Luxembourg et le Bénin entretiennent depuis plusieurs années une coopération dans plusieurs domaines et cette rencontre s’inscrit dans la logique de redynamiser la collaboration entre les deux pays.