Prévention du risque incendie en entreprise: La CCI-Bénin et le CIPB échangent avec les chefs d’entreprise

Visits: 0

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Benin) et le Conseil des investisseurs privés du Bénin (CIPB) ont organisé à l’endroit des chefs d’entreprises une séance d’échanges sur la prévention du risque incendie en entreprise. Les discussions se sont déroulées le mardi 26 mars 2024 au sein de l’institution consulaire.

Que quoi s’agit-il : Les risques d’incendie au sein des entreprises sont de plus en plus récurrents pour diverses raisons, que ce soit, la construction du bâtiment, l’utilisation des équipements ne répondant pas aux normes réglementaires, mauvais usages des matériels de prévention d’incendie et autres. C’est donc pour éviter l’écroulement des entreprises et minimiser les risques d’incendies, que les dispositions et les réactions à avoir ont été présentées aux chefs d’entreprise le mardi dernier. A l’entame des échanges, le président du CIPB, a souligné que le conseil a pour mission de veiller à la survie des entreprises et leur pérennisation. A le croire, cette séance est à sa deuxième édition et vise à entretenir les promoteurs d’entreprises sur les dispositions à prendre en cas de risques d’incendie dans leurs entreprises. Au nom du secrétaire général de la CCI Bénin, la Directrice des opérations, Joëlle Videhouénou a fait savoir que l’incendie est un sujet très préoccupant et d’actualité. A l’entendre, des cas de décès sont enregistrés chaque année pour cause d’incendie industriel, ce qui occasionne maints dommages sur le plan matériel et /ou humain. C’est pourquoi dit-elle, « l’objectif de cette séance d’échange est de sensibiliser sur les enjeux de la sécurité incendie et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention de risque incendie ». Le panel a été animé par plusieurs acteurs intervenants dans la sécurité incendie. Il s’agit de Patrice Ferrando, équipementier protection incendie Bénin, Jérémie Ogouniyi, Expert en sécurité, Marc Djidogbéresponsable QHSE chez AGL, John Agonnadjaï, Architecte, le capitaine Gbolou Joseph, Sapeur-pompier et WahydiChoubadé, Assureur chez Sunu assurance.

Que retenir de leurs interventions : La plupart des incendies en entreprises proviennent des mauvaises installations et surtout de l’utilisation des équipements ne répondant pas aux normes réglementaires. C’est ce qu’a affirmé Patrice Ferrando à l’entame de ses propos. Il conseille le paiement des matériels de qualité afin d’éviter ces cas de risques d’incendie. Pour l’architecte,John Agonnadjaï, avant la construction d’un bâtiment, il faut maîtriser les bonnes pratiques légales et réglementaires de risque d’incendie. Selon lui, il faut deux phases à savoir la phase d’étude du site et la phase des travaux. John Agonnadjaï recommande également de faire appel aux spécialistes pour les projets de construction. « L’architecte est le prescripteur en se basant sur les normes réglementaires », dit-il. En cas d’incendie, la premier reflex est avoir est d’appeler les sapeurs pompiers. Selon le capitaine, Joseph Gbolou, ce corps a pour objectif de protéger les vies humaines ainsi que les biens matériels. « Nous intervenons partout », rassure-t-il. Il a par ailleurs notifié l’importance de se référer aux sapeurs-pompiers pour inspection du bâtiment avant les installations. Aussi, ce sont eux qui disposeront les équipements de prévention d’incendie dans les locaux comme les extincteurs et autres. « Il faut également former le personnel pour l’utilisation des matériels », affirme-t-il. Pour WahydiChoubadé de Sunu Assurance, il est primordial pour chaque entreprise de souscrire à l’assurance pour préserver et garantir l’avenir de l’entreprise en cas de n’importe quel catastrophe. « Lorsque vous mettez de l’argent dans la création de votre entreprise, il faut la sécuriser », dit-il. Pendant les minutes, il a su convaincre les participants de l’importance d’être ainsi que les procédures à suivre en cas de dommage ou de perte. Le responsable des questions d’hygiène et de sécurité environnemental, Marc Djidogbé et l’expert en sécurité incendie,Jérémie Ogouniyi ont à tour de rôle exhorté les participants de mettre en place les dispositifs de prévention et surtout installer les équipements répondant aux normes réglementaires.

Entre les lignes : Les chefs d’entreprise participants à cette séance d’échanges ont salué l’initiative de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Benin) et le Conseil des investisseurs privés du Bénin (CIPB). Cette séance d’information leur permettra de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les cas d’incendie en entreprise.