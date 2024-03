Education: Moukaïla Amadou fait don d’un bloc de quatre (04) latrines à l’EPP Kilibo-Centre

Visits: 0

A Kilibo, l’un des neuf arrondissements de la commune de Ouèssè dans le département des Collines au Bénin, l’école primaire publique centre disposera bientôt des latrines au profit des Enseignants et des apprenants de l’EPP Kilibo-Centre. C’est grâce à la contribution personnelle d’un des anciens élèves, Moukaïla Amadou, actuellement fonctionnaire international. C’est le samedi 23 mars dernier, qu’il a procédé en personne au lancement des travaux de construction des latrines de l’EPP en présence du corps enseignant de ladite école, les écoliers et parents d’élèves.

Grand investisseur dans l’éducation des enfants, le fonctionnaire international, Moukaïla Amadou, ne se sent pas amnésique quant à son origine, du moins son école de formation de base. C’est fort de cela qu’il a décidé de construire des latrines au profit des Enseignants et des apprenants de l’EPP Kilibo-Centre, école dans laquelle il a obtenu son Certificat d’Études Primaires (CEP) en 1997. Lors de la cérémonie de lancement de la construction d’un bloc de quatre (04) latrines, le fonctionnaire international, Moukaïla Amadou, a fait savoir que cette assistance qu’il entend porter à l’arrondissement à travers l’EPP-Centre, revêt plusieurs sens. « La première raison relève d’une obligation morale. La deuxième, vise à promouvoir l’éducation dans notre communauté. C’est le lieu de réaffirmer que les actions que nous avons été inspirées d’initier au profit de notre communauté sont essentiellement d’ordre social, caritatif et purement apolitique », a-t-il fait savoir.

Pour lui, l’objectif principal est de pouvoir réunir toutes les filles et tous les fils de Kilibo autour des œuvres de développement communautaire et durable de la localité, quelle que soit leur appartenance sociale, professionnelle et politique. Pour lui, la construction de ces latrines va contribuer à résoudre les problèmes d’hygiène et d’assainissement en évitant la défécation à l’air libre, afin de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des apprenants que des enseignants. Espérant que cette infrastructure donnera un cadre approprié aux écoliers, le fonctionnaire international, Moukaïla Amadou les invite à plus d’assiduité au cours. « Chers frères et sœurs écoliers, je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à être assidu au travail, à obéir à vos parents et à vos enseignants et, à respecter les personnes âgées et vos aînés en général. Aux parents et Enseignants, nous voudrions lancer un mot d’encouragement aux fins de continuer à œuvrer pour une éducation de qualité pour garantir un avenir meilleur à nos enfants et, par ricochet à toute la nation tout entière », a-t-il laissé entendre. Il a pour finir, invité toute la communauté scolaire et les parents d’élèves à veiller à l’entretien de ces latrines pour leur durabilité. OGOUGBE Richard, a, au nom des trois collèges de l’arrondissement de KILIBO, indiqué que l’œuvre du donateur MoukaïlaAmadouest pour le bien-être des enfants donc par ricochet, des élèves de demain du CEG1 et CEG2 KILIBO. En le remerciant pour son geste qui ne court pas les rues,OGOUGBE Richarda particulièrement exhorté la population, à toujours prier pour que le donateur Moukaïla Amadou ait toujours la santé. « Monsieur le donateur Moukaïla Amadou, le directeur me charge de vous remercier, de vous féliciter pour le choix que vous avez opéré parce que ce choix n’est pas facile surtout que aujourd’hui, il se pose trop de problèmes mais vous avez dit je vais braver tout pour être ici pour faire de mon village une référence. Tout ce que vous faites, Dieu vous le rendra au centuple », a conclu OGOUGBE Richard.

Pleine de gratitude, la directrice s’est réjouie de ce geste de générosité du donateur avant d’exhorter les anciens élèves à emboiter les pas à Amadou Moukaïla. « Je suis vraiment très ravie ce matin de voir que ce qui est dit est fait. Dieu a voulu que ça passe par notre frère Monsieur AMADOU Moukaïla et je demande au Dieu tout puissant de le bénir, de toujours le protéger afin qu’il progresse dans des œuvres pour KILIBO. J’exhorte tous les frères qui sont passés dans cette école, l’école mère qui est créé en 1948 et qui est dans cet état en 2024, je les invite à emboîter les pas de notre frère AMADOU Moukaïla, qu’ils ne restent pas là-bas, qu’ils ne disent pas qu’ils ont peur. La localité est pour nous tous. Donc, son développement dépendra de nous. Je demande au bon Dieu de les aider pour qu’ils descendent eux tous, que Dieu les accompagnent, qu’ils ne se découragent pour dire qu’en faisant cela, peut-être c’est l’autre qui va les tuer; c’est notre localité et ensemble nous allons le développer, que Dieu nous bénisse. », a-t- elle dit. Les bénéficiaires ont également remercié leur donateur et lui ont souhaité prospérité et longévité afin qu’il puisse poursuivre ses œuvres pour le développement de la communauté.

Il faut souligner que les travaux de construction de ce bloc de latrine lancés le samedi 23 mars 2024 prendront fin le 25 Avril 2024, soit environ un mois. Rachid AKPONAN, le technicien de l’entreprise, Raff building services, qui est en charge de l’ouvrage promet respecter le délai d’exécution des travaux. « Le délai d’exécution est d’un mois à compter du lundi 25 Mars 2024 au 25 avril 2024. En toutes choses, il y a d’abord ce qu’on appelle l’organisation. Donc si cela y est et que l’accompagnement aussi suit, il n’y aura aucune perturbation, on va respecter le délai », a-t- il déclaré, à la grande satisfaction de tous.