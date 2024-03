Sensibilisation des leaders et militants du Bloc Républicain de la 19è sur le code électoral promulgué: Me Migan draine les militants vers la mobilisation des 20% exigé par la loi

Visits: 2

Lors d’une séance de sensibilisation et de mobilisation des militants à la base dans le 5eme arrondissement de Porto-Novo, l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan a saisi, ce samedi 23 mars 2024, l’occasion des échanges directs avec la base pour expliquer le contenu du nouveau code électoral adopté récemment par les députés et promulguée par le président de la république . Face aux militants, le membre du bureau politique du parti Bloc républicain a annoncé que la nouveauté majeure du code électoral est qu’en 2026, le Bénin aura désormais un président de la République issu d’un parti politique. Selon lui, c’est une avancée notable concrétisée par le Benin en matière de politique nationale. Aussi, explique-t-il, les suscitations de candidature vont connaître un arrêt. Autre révélation du bâtonnier Migan, les débauchages sont désormais conjugués au passé à travers ce nouveau code. « Avec la nouvelle loi sur le code électoral, vous ne pouvez plus faire de l’infidélité politique. Fini les transhumances », proclame l’avocat sous un tonnerre d’approbation et d’applaudissements nourris. A en croire les explications de maître Migan, ce code a été voté pour mettre fin aux partis qui ont des relents régionalistes ou d’arrondissement. « C’est fini les partis. Ils ne peuvent plus évoluer. Ils sont tenus de rentrer dans un grand parti pour évoluer et avoir des députés », a-t-il souligné. Selon lui, ces jeunes partis doivent suivre l’exemple du parti PRD qui a rejoint l’UP pour avoir de représentants à l’Assemblée nationale. Ainsi pour que le Bloc républicain puisse remplir les conditions de 20%, l’ancien bâtonnier invite tous les militants à une forte mobilisation. « Nous avons besoin de vous pour avoir les 20%. C’est grâce à vous que nous l’aurons et si nous pouvons battre l’UP aux prochaines élections pour avoir plus de représentants, ce serait bien», exhorte-t-il. C’était dans le 5eme arrondissement de Porto-Novo, au cours de la séance de sensibilisation des leaders et militants du Bloc Républicain de la 19è circonscription électorale, rencontre organisée par la ministre Adidjatou MATHYS, Vice-présidente chargée de la mobilisation et de la gestion financière du parti, Bloc Républicain, dans l’enceinte de l’espace Éwé Tùtù à Porto-Novo, le samedi 23 mars 2024. Objectif de ce conclave politique, informer la base des enjeux et défis lié au code électoral modifié promulgué par le Président Patrice Talon.

Extrait des propos de l’ancien bâtonnier Migan

« Depuis le renouveau démocratique, nous n’avons jamais eu un président de la république issu d’un parti politique. En 2026, le prochain président sortira d’un parti politique. Nous l’aurons. Ainsi, il sera du Bloc républicain comme il est dit ici par l’honorable. C’est fini également les suscitations de candidature sauvages. Les individus qui se lèvent en dehors du parti pour susciter la candidature de X où Y. C’est fini. Cela ne pourra plus se faire tout simplement parce que le parti a son mot à dire et le parti le dira. Comme le président dit, à six mois des élections, on connaîtra le candidat et ensembles, nous nous mettrons derrière celui là pour le soutenir. Mais pas de suscitations de candidature. Ceux qui suscitent les candidatures peuvent être poursuivis parce qu’ils seraient en infraction. La loi n’a pas prévu hier, mais aujourd’hui, elle a prévu qu’avant d’être candidat, les députés et les maires n’ont plus le droit de parrainer un candidat de leur choix en dehors du choix du parti. C’est fini également les débauchages, les transhumances. Vous aviez entendu dans la révision de la constitution que pour avoir un député puisque nous voulons 82, alors que nous ne sommes que 81 pour autoriser à aller à la révision de la constitution. Il était question de débaucher un député du parti les démocrates. Cela n’a pas été fait et cela ne se fera pas. On ne peut plus débaucher un candidat avec le code qui vient d’être révisé. Vous ne pouvez plus débaucher un candidat de l’upr élu, un candidat du Br élu. C’est fini puisque le parti a son mot à dire. 06 de la mouvance ont refusé de soutenir la proposition de loi du député Assan SEIBOU. Ils se sont joint aux députés du parti les démocrates pour voter contre et d’autres se sont abstenus. Vous ne pouvez plus le faire aujourd’hui avec le nouveau code. Pourquoi a-t-on voté cette loi? Ce code a été voté pour mettre fin aux partis qui ont de relents régionaliste ou d’arrondissement. Quand vous prenez l’arrondissement d’Abomey-calavi avec le parti de La Renaissance de Claudine Prudencio ou le parti Moele-Benin, ils ne peuvent pas évoluer à moins de se joindre à un grand parti. Avant les renaissants étaient avec nous et pour des raisons inavouées, ils nous ont quitté. Ils ne peuvent plus évoluer parce que pour évoluer, il faut un grand parti politique comme le Bloc républicain. Ils sont tenus de rentrer dans un parti pour évoluer et avoir des députés. Le Prd a compris. C’est pourquoi il s’est mis avec l’upr pour avoir des députés. Nous allons beaucoup gagner dans les communes de l’Oueme et du Mono. Si vous voulez qu’on ait les 20%, c’est la mobilisation. C’est fini de dire ce que nous avons vécu dans la 19e circonscription. Si Tchanou a ses gens, Migan a ses gens, c’est fini. A partir de maintenant, il n’y a plus de leader. Tout le monde est leader. Si nous n’entrons pas dans ce schéma, nous allons vivre ce que nous avons vécu. Si vous tenez à ce que nous gagnons, il faudrait finir avec vos leaders. Nous avons besoins de vous tous pour avoir les 20%. C’est grâce à vous si nous pouvons battre l’UP aux prochaines élections pour avoir plus de représentants. »