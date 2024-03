Promotion à titre honorifique pour services loyaux rendus à la nation: Ismaïlou Lafia Mamam fait Chevalier de l’ordre du mérite du Bénin

Visits: 6

Prime à la loyauté et à la fidélité du collaborateur du ministre d’État ABT

Le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national, Dr Falilou Adissa Akadiri a reçu à titre de Chevalier, Ismaïlou Lafia Mamam dans l’ordre du mérite du Bénin. Sous Brigadier de Police de 2è classe, il a été promu à ce grade après sa nomination par le Chef de l’Etat, Patrice Talon par décret n° 2024-729 du 29 janvier 2024 portant nomination ou promotion à titre normal et civil dans l’Ordre du mérite du Bénin. La cérémonie officielle de sa réception ainsi que de plusieurs autres cadres des structures étatiques promus, a eu lieu le jeudi 21 mars 2024, dans la salle de conférence de la tour administrative du ministère du travail et de la fonction publique.

Ismaïlou Lafia Mamam, Chevalier de l’ordre du mérite du Bénin

Prime au travail bien fait et au professionnalisme de Ismaïlou Lafia Mamam. Agent de l’Etat dévolu à la tâche et dont le travail a significativement impacté l’avancée des actions au ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Ismaïlou Lafia Mamam a été identifié par ses responsables parmi les agents modèles. Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané reconnaît la loyauté ainsi que la fidélité de son collaborateur au point de le proposer à la distinction au grade de chevalier de l’ordre national du mérite. Marié et père de 05 enfants, Ismaïlou Lafia Mamam qui a été recruté dans la fonction publique depuis le 17 octobre 2004, évolue actuellement au grade de Sous Brigadier de Police de 2è classe au sein de la Police Républicaine. L’heureux récipiendaires est né le 23 août 19779 à Badjoudé dans la commune de Ouaké. Il fit ses études primaires à l’école primaire publique de Badjoudé. De 1993 à 1997, il effectue ses études secondaires au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Ouaké pour obtenir son Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) avant de poursuivre son parcours au CEG1 de Djougou jusqu’en 1999. Il intègre la Gendarmerie Nationale en qualité de Conducteur. D’octobre à mars 2005, il a fait sa formation Commune de base à l’Ecole Nationale des Sous-Officier (ENSO) de Ouidah et la Formation Professionnelle à l’Ecole Nationale de la Gendarmerie à Porto-Novo (ENG) de mars 2005 à mars 2006. Il a obtenu son Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de la gendarmerie le 1er avril 2006 avant d’être affecté au Groupement Régional Centre à Abomey.

Il a servi audit groupement jusqu’en 2008 et a été titularisé Gendarme de troisième classe. De 2008 à 2009, il a servi à la Direction de la Logistique de la Gendarmerie Nationale à Porto-Novo. Il est devenu Gendarme de Premier classe pour compter du 1er octobre 2009. En guise de reconnaissance, la nation lui fait cet honneur de le distinguer. C’est pourquoi, au nom du président de la République, Grand-Maitre de l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national et Grand-Croix de l’Ordre National du Bénin, Dr Falilou Adissa Akadiri l’a élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin. En lui portant l’insigne honneur, le Vice-grand Chancelier a félicité le récipiendaire pour son engagement et son dévouement au travail. Pour sa part, Ismaïlou Lafia Mamam se dit heureux de cette distinction. Il a rendu grâce à Dieu et a remercié le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané pour son inestimable attention et surtout sa disponibilité légendaire. Il faut dire que plusieurs personnalités, amis, collègues et familles ont pris part à cette cérémonie qui ont vu la promotion à divers ordres nationaux de nombreux autres cadres des ministères des Affaires sociales et de la microfinance, du Travail et de la fonction publique, de l’Enseignement supérieur etc.