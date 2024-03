Promotion à titre honorifique pour services loyaux rendus à la nation: AYAMOUDOU Mamouda fait Chevalier de l’ordre du mérite du Bénin

Visits: 1

Pour son professionnalisme, sa loyauté et sa fidélité au côté du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, le sergent AYAMOUDOU Mamouda a été fait chevalier de l’ordre du mérite du Bénin. Il a été promu à ce grade après sa nomination par le Chef de l’Etat, Patrice Talon par décret n° 2024-729 du 29 janvier 2024 portant nomination ou promotion à titre normal et civil dans l’Ordre du mérite du Bénin. La cérémonie officielle de sa réception, a eu lieu le jeudi 21 mars 2024, dans la salle de conférence de la tour administrative du ministère du travail et de la fonction publique. Agent de l’Etat dévolu à la tâche et dont le travail a significativement impacté l’avancée des actions au ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, AYAMOUDOU Mamouda a été identifié par ses responsables parmi les agents modèles. Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané reconnaît la loyauté ainsi que la fidélité de son collaborateur au point de le proposer à la distinction au grade de chevalier de l’ordre national du mérite.



Né le 15 décembre 1981 à Nagayile, Commune de Bassila, département de la Donga, le récipiendaire AYAMOUDOU Mamouda est marié et père de cinq (05) enfants. Il est nanti du Brevet d’Etude du Premier Cycle, du Certificat de QualificationMilitaire (CQM) NT session 2O14, Certificat de Qualification Militaire (CQM) N2sessions 2017 et le Certificat de Perfectionnement inter armées (CPIA). Déclaré physiquement et moralement apte, le Sergent AYAMOUDOU Mamouda qui a incorporé les Forces Armées Béninoises pour compter du 1er septembre 2004 comme appelé au service général, après sa formation commune de base à l’Ecole Nationale des Sous-Officiers de Ouidah (ENSO), a été affecté à la même école ou il fut réengagé pour un an a titre d’essai pour compter du 1ermai2006 jusqu’en avril 2008 où il fut admis au concours d’entrée au groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin suivant la note de service N°08-114/EMAT/DRH/BPS/SEC du 02 avril 2008. Le 31 octobre 2016, le Sergent AYAMOUDOU Mamouda fut affecté à la Garde Républicaine et détaché au Ministère du Plan et du Développement, actuel Ministère du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale pour servir en qualité de garde du corps du Ministre d’Etat au cabinet jusqu’à ce jour. Le Sergent AYAMOUDOU Mamouda a participé à deux missions de maintien de la paix des Nations Unies respectivement en 2006 au Congo (CONGOMONUC II) et en 2010 en Côte d’ivoire (ONUCI 12). Il sait respecter les procédures de sécurités et les exigences spécifiques imposées par la règlementation béninoise en termes de sang-froid et d’acuité qu’exigées par ses fonctions. Il a le sens aigu de l’observation, et fait preuve d’une rigueur absolue dans l’exercice de ses fonctions depuis sa prise de service. A travers des opérations de prévention, d’actions intelligentes, des maitrises de foules, et des missions de surveillance, il assure la protection et la sécurité de ma personne.

Durant son parcours, il a pris part des formations professionnelles dans son domaine notamment celle de stage de recyclage en protection des Hautes personnalités organisé du 16 janvier au 03 février 2017 à Cotonou attesté par la Garde Républicaine. Le Sergent AYAMOUDOU Mamouda est un agent confiant, consciencieux, respectueux, assidu, disponible ayant un bon sens de développement personnel. Il n’a commis aucune malversation, ou faute professionnelle depuis sa date de prise de service jusqu’à ce jour.