Point de la visite de terrain de la Team Europe au Bénin : Koen Doens séduit par la transformation industrielle et la dynamique en cours au Bénin

La délégation de l’Equipe Europe en visite au Bénin et sous la direction de Koen Doens, Directeur Général des Partenariats internationaux de la Commission européenne, a effectué du 19 au 20 mars 2024, une descente sur plusieurs sites dont la plateforme portuaire du Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé, Sèmè-One et autres.A l’issue de la tournée, Koen Doens a, au nom de la Team Europe, dit avoir été séduit par la transformation industrielle et la dynamique en cours au Bénin.

Visite du Port autonome de Cotonou :La visite de terrain de la Team Europe a d’abord conduit Koen Doens, directeur général des Partenariats internationaux au sein de la Commission européenne, et sa suite au Port autonome de Cotonou. Là, la délégation a pris connaissance de la structure générale du port et de la vision des autorités béninoises pour le rendre plus attractif, compétitif et pérenne. Les échanges ont tourné autour des présentations faites par les responsables du Port, du Global Gateway, de l’investissement et du renforcement des capacités.

« Nous lui avons présenté les premiers résultats concrets de nos actions depuis sept ans que nous avons pris la gestion du port. Nous avons fait beaucoup de choses. Par exemple, sur le volet formation, on a, entre autres, formé des capitaines de remorqueur, des pilotes… Nous sommes assez fiers que le Port fonctionne de nouveau avec de bons cadres béninois qui ont la gestion en main. Ça c’est un résultat conjoint, et nous sommes fiers de ces réalisations que nous avons présentées à ces bailleurs de fonds pour les convaincre à donner plus de fonds au Port de Cotonou. Nous lui avons également présenté les travaux en cours », a indiqué Kristof Waterschoot, directeur général de Port of Antwerp Bruges. Aussi, la délégation a-t-elle été informée des nombreux projets à mettre en œuvre notamment sur l’hinterland, les axes routiers, les ports secs, le développement du système douanier, l’informatique, le développement du nouveau port de pêche. A la suite des différentes présentations, Koen Doens et sa suite ont visité le port de pêche artisanale qui sera bientôt modernisé. Ils sont en outre montés à bord de remorqueurs pilotés par des personnels formés sur place et ont sillonné quelques terminaux.

Visite de Glo-djigbé : Toujours dans le cadre de sa mission au Bénin, Koen Doens a été sidéré de la transformation industrielle du Benin à travers sa visite à la zone industrielle de Glo-Djigbé le mercredi 20 mars 2024. Accompagné des chefs de diplomatie accrédités au Benin, il a visité plusieurs compartiments de la zone sous la houlette du DG SIPI-Bénin, Létondji Beheton. Avant la visite guidée, le DG/INTPA, Koen Doens et son équipe ont suivi une séance d’explication des travaux qui se font à Glo-Djigbé. Dans son intervention le DG de la SIPI-Bénin, a indiqué que l’idée de la création de la zone est de promouvoir la transformation des produits agricoles du Benin dans le but de changer la trajectoire de l’économie béninoise. « Les objectifs à travers cette sont, entre autres, l’industrialisation de notre pays, la création d’emplois et le renforcement du PIB de notre pays », a-t-il souligné. A l’entendre, la GDIZ a déjà signé avec 36 investisseurs dans différents domaines. Déjà avec 10.000 emplois direct depuis la création, Létondji Beheton nourri l’espoir que le Bénin ira à 300.000 d’ici 2030. A l’issue de cette riche présentation, le DG Koen Doens a dit toute sa satisfaction de voir que les objectifs qui ont conduit à la création de la GDIZ cadrent parfaitement avec la vision de l’Union européenne. « Ce que je découvre ici cadre parfaitement avec notre politique. Nous avons décidé désormais au niveau de notre direction de basculer dans la création de valeur ajoutée. Assister, travailler et co-investir avec nos partenaires, c’est désormais notre stratégie. Notre agenda avec le Bénin est essentiellement basé sur cela. C’est magnifique ce que vous faites ici, je vous en félicite », a laissé entendre Koen Doens. De la présentation de la maquette, à la visite les unités de production de textiles, de transformation de coton,l’équipe Europe a touché du doigt les prouesses du Bénin quant à son ambition de transformer son économie à partir de ses matières premières et en attirant aussi des investissements étrangers afin de créer de la valeur ajoutée et résorber le chômage des jeunes.

La Team Europe s’enquiert de la dynamique en cours dans le secteur de l’énergie: Après Glo-Djigbé, le DG/ INTPA Koen Doens et sa délégation ont mis le cap sur le site du poste de transformation 63/15 kV à Akassato, commune d’Abomey-Calavi, une réalisation GlobalGateway du projet PRERA, cofinancé par l’UE, la BEI et l’AFD. Ensemble avec le poste de Cococodji construit par le projet, ce sont les premiers postes GIS au Bénin, une technologie innovante révolutionnaire fiable et sûre. A travers la réhabilitation et l’extension du réseau électrique de la SBEE, PRERA a contribué à l’amélioration de l’accès à l’électricité dans la commune d’Abomey-Calavi et dans le département de l’Atlantique, en permettant la connexion de plus de 400,000 personnes. Ce projet alimente exclusivement le département de l’Atlantique et est affilié à la SBEE. Lors de la visite, l’Equipe Europe a visité le centre et s’est enquiert de l’évolution d’un tel projet mis en place pour la révolution de l’énergie électrique au Bénin. Ce fut aussi une occasion d’échanger avec le DG SBEE et le Secrétaire d’Etat à l’Energie sur les projets GlobalGateway à venir sous financement UE dans le cadre de la TEI « énergie verte ».La dernière étape de la visite a conduit la délégation au Centre d’information et de communication (CIC) du West African Power Pool (WAPP), sis dans la commune d’Abomey-Calavi. L’objectif de cette visite était de discuter du projet Global Gateway d’intégration régionale et du marché régional de l’électricité, ainsi que de l’intervention de l’équipe Europe.

Visite de l’Epitech et Sèmè one : La mission européenne ayant séjourné au Bénin du 18 au 20 mars, dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne, s’est également penchée sur la formation, la recherche et l’insertion professionnelle au Bénin. Dans ce cadre, la délégation s’est rendue à l’école d’expertise informatique Epitech Bénin pour en savoir plus sur cette université qui a pour objectif de créer des futurs leaders de la technologie. Après Epitech, elle est allée à Sèmè One où elle a pu discuter de manière approfondie de la stratégie de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (EFTP) dans les lycées techniques et agricoles, ainsi que dans les écoles de métiers. Au cours de cette visite, la délégation a eu l’occasion de découvrir de fascinantes activités innovantes et a pu assister à une présentation captivante de Sèmè City, mettant en lumière leurs investissements stratégiques et leur modèle socio-économique. Ces événements successifs ont permis à la délégation de vivre une expérience immersive et d’établir des connexions significatives avec les acteurs clés de l’innovation et de l’éducation. « C’est formidable ! J’ai envie de redevenir jeune. Ce qu’on a vu ici est suffisamment clair, c’est un très bon début.Mettons nous ensemble pour décortiquer le modèle économique de Sèmè-City et voir comment l’appuyer », a fait savoir le DG/INTPA, Koen Doens.