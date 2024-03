Construction  d’équipements d’eau dans l’Atlantique: Adambi  somme les entreprises d’accélérer   les travaux  

Visits: 3

La délégation ministérielle appréciant les travaux d’un château d’eau en élévation

Le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines et une forte délégation constituée, entre autres des cadres de son ministère, ont effectué ce mardi une descente sur plusieurs chantiers de construction d’adduction d’eau dans les communes d’Allada et de Toffo. Un marathon pour Séibou Adambi qui a parcouru plusieurs villages bénéficiaires notamment dans les arrondissements d’Attogon, Lissègazoun, Hinvi et autres. Si les travaux connaissent des avancées remarquables par endroits, ils sont presqu’au ralenti sur certains chantiers. Le constat fait par le ministre Adambi et sa délégation s’est révélé amer sur un chantier de construction de traitement d’eau à Lissègazoun. A leur arrivée, ils n’ont pas vu un seul ouvrier en mouvement sur le site. Le ministre a vertement sommé les responsables de l’entreprise concernée d’accélérer les travaux et de respecter le délai qui leur est imparti. Il a réitéré à l’occasion la détermination du gouvernement de Patrice Talon à faire couler l’eau dans les robinets de ces localités d’ici fin d’année et d’en faire de même partout ailleurs dans les deux prochaines années, selon le programme établi. A toutes les autres localités du Bénin qui n’ont pas encore bénéficié de ce projet, le ministre de l’énergie de l’eau et des mines les rassure de ce que le gouvernement est entrain de tout mettre en œuvre pour l’accès à l’eau potable à tous sur l’ensemble du territoire national d’ici 2026. « Si on n’a pas encore la possibilité d’avoir des hôpitaux partout, nous veillons à ce que nous ayons au moins de l’eau partout » a-t-il laissé entendre. Faisant partie également de la délégation du ministre Adambi, le maire d’Allada, Joseph Cakpo a remercié le gouvernement de Patrice Talon en faisant savoir que ce qui est entrepris dans sa commune par rapport à l’accès à l’eau potable constitue un véritablement soulagement pour les populations locales.

Christian TCHANOU