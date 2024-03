Code électoral modifié: Moele-Bénin invite la classe politique à se conformer aux dispositions

Visits: 1

Suite à la validation par la Cour constitutionnelle la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin, le parti Moele-Bénin invite l’ensemble de la classe politique nationale à se conformer à ces nouvelles dispositions. C’est à travers un communiqué signé du Secrétaire Administratif, Babatoundé Wilfried Gildas VIAHOUNDE en date du lundi 18 mars 2024 que le parti l’a fait savoir. Par la même occasion, la formation politique présidée par Jacques Ayadji exhorte ses militantes, militants, sympathisantes et sympathisants, de la base au sommet, à redoubler d’ardeur et d’efforts pour relever le défi des prochaines élections générales. En effet, la Cour constitutionnelle a déclaré le jeudi 14 mars 2024, conforme à la constitution toutes ses dispositions contenues dans le Code électoral modifié le 5 mars dernier à l’Assemblée nationale. Tout en réaffirmant son attachement à la démocratie et à l’Etat de droit, le parti Moele-Bénin prend acte de cette décision de la haute juridiction et invite l’ensemble de la classe politique nationale à se conformer aux nouvelles dispositions. Par ailleurs, le communiqué appelle les militants de Moele-Bénin à « la construction méthodique » de leur formation politique et de « son enracinement dans tout le pays ».