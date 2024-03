Visits: 1

La 10ème édition du concours « la Dictée du Rotary » s’est tenue, le samedi 16 mars 2024, dans l’enceinte du collège d’enseignement général de Houèto.A l’issue de ce challenge qui vise à promouvoir l’excellence en milieu scolaire, Salomon Affogoun, élève en classe de 3è au complexe scolaire Saint Michel Ami des enfants de Calavis’est classé premier.

Ce que vous devriez savoir : La lutte contre l’illettrisme fait partie des grandes causes défendues par le Rotary International. Localement, le Rotary Club d’Abomey-Calavi s’engage depuis des années dans ce combat en organisant un concours dénommé la Dictée du Rotary. Venus de cinq (05) différents établissements de la commune d’Abomey-Calavi, dont le CEG Houéto, le Complexe scolaire Bon pasteur, le Complexe scolaire La fierté, le Complexe scolaire Les premiers et le Complexe scolaire Saint Michel, 100 élèves ont participé à cette 10e édition dudit concours. Il s’agit des élèves du premier cycle, et second cycle dont la 4e, 3e, et 2nd, 1ère et la Tle toutes séries confondues. À travers une dictée préparée comme dans l’ancien programme, les élèves ont essayé de restituer leurs connaissances de la langue française. Répartis dans cinq salles de classe, ils ont été soumis au texte du même auteur, mais avec des longueurs différenciées selon les niveaux. Au terme de la correction des copies, c’est Salomon Affogounqui a occupé la première place. Il s’est dit heureux d’avoir participé au challenge qui lui permet de confirmer ses acquis.

Qu’en disent-ils : Pour le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi, Servais Adjovi, ce concours entre dans l’un des axes stratégiques de son club service, à savoir la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme. Selon lui, ce concours offre l’opportunité aux enfants de connaître et de faire des choix anticipés de carrières et surtout de susciter des vocations. Cette année, les participants ont eu droit à des professionnels dans plusieurs domaines qui leur ont parlé de métiers comme les médecins, les experts-comptables, les architectes et surtout sur l’entrepreneuriat. Au cours de cette même initiative, l’annonce de la construction au profit du CEG Houèto d’un bloc de latrines spécifiquement dédié aux filles a été faite. « Avant c’était la dictée et le forum des métiers. Mais cette année, compte tenu des besoins exprimés par le CEG Houèto, le Rotary club d’Abomey-Calavi va réaliser un bloc de latrines au sein de l’établissement et spécialement pour les filles », a-t-il fait savoir. A l’en croire, l’accès aux latrines peut constituer un obstacle pour les filles lorsqu’elles se trouvent dans leur cycle menstruel. Cette construction entre selon lui, dans le cadre de l’autonomisation et la scolarisation de la fille surtout au niveau de l’enseignement secondaire. « Le Rotary club d’Abomey-Calavi est un club qui veille à ce que le devise ‘’Servir d’abord’’ puisse être appliqué », a souligné le président du club. Pour sa part, le Directeur du CEG Houèto, Saliou Yaya Olayidé, s’est réjoui du choix porté sur son établissement pour abriter l’évènement. Selon lui, la dictée n’est plus simplement une évaluation mais un outil d’apprentissage. Il a profité pour remercier le club d’avoir pensé à construire des latrines dans son collège. Le président de l’Association des Parents d’Elève dudit collège, Marcellin Dèclounon, a salué cet acte de générosité du Rotary Club pour la construction de cette infrastructure qui vient corriger « l’injustice ».

Entre les lignes : Les dix (10) premiers à ce concours d’orthographe ont reçu de divers lots constitués de dictionnaire, d’ordinateur portable, cahiers, tablettes, calculatrices scientifiques, stylos et de divers gadgets.