Wilfried Houngbédji suite à la validation du code électoral modifié: « La Cour Constitutionnelle a dit le droit, cette loi structure autrement la scène partisane »

« La Cour Constitutionnelle a dit le droit et tout bon démocrate doit s’incliner ». C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji à la suite de la décision de la Cour déclarant le code modifié conforme à la constitution. Selon ses explications, le président de la République avait la faculté de promulguer cette loi sans demander un contrôle de constitutionnalité a priori. Et, pourtant parce qu’il s’agit d’une loi électorale, le Chef de l’Etat a décidé de ne pas promulguer directement et d’aller à la Cour constitutionnelle. « Les querelles politiques sont ce qu’elles sont mais en droit quand on a perdu, on s’incline quand on est démocrate. Tout démocrate doit considérer que la Cour constitutionnelle qui est l’arbitre vient de sonner la partie et qu’il faut prendre acte et passer à autre chose. Autre chose, c’est d’aller travailler sur le terrain », a-t-il dit. Wilfried Houngbédji soutient que « les conditions que fixent le code sont les mêmes pour tous les partis ». « Nous sommes convaincus que tous y compris ceux qui aujourd’hui ne sont pas contents, demain, ils diront que c’était une vision formidable parce que cette loi structure autrement la scène partisane, la vie politique de notre pays », fait-il savoir. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement note que les opposants avaient contesté les lois et ce sont ces mêmes lois qui les ont permis d’être « un groupe d’opposition fort à l’Assemblée avec 28 députés ». « Peut-être que dans les conditions antérieures, l’opposition aurait 28 députés aujourd’hui, mais éclatés en 3, 4 ou 5 partis politiques. Est-ce qu’aujourd’hui, le groupe LD à l’Assemblée n’est pas fier d’être un groupe compact de 28 députés ? », s’est-il interrogé.

Alban TCHALLA