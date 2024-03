Bitumage annoncé de la route Pénéssoulou-Alédjo-Sèmèrè: Les populations remercient Talon et Bio Tchané

Visits: 0

La délégation des maires de Ouaké et de Bassila face aux populations

En Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, le gouvernement a autorisé la construction de plusieurs axes routiers dont Pénéssoulou-Alédjo-Sèmèrè (50 km) y compris la bretelle Alédjo- Akaradè- Frontière Togo. Au lendemain de cette annonce, le maire de Ouaké, Dramane Ouolou et le maire de Bassila, Dr Zakari Tassou ont initié des rencontres d’échanges avec les populations bénéficiaires. Le but est d’apporter la bonne nouvelle aux populations bénéficiaires restées longtemps en attente de la réalisation de ces infrastructures routières. Le vendredi 15 mars 2024, ils étaient à la maison des jeunes et loisirs de Sèmèrè avec les populations des arrondissements de Sèmèrè I et Sèmèrè II. Pour la circonstance, l’autorité communale de Ouaké était entourée de ses deux adjoints, des élus et leaders BR de la commune. La nouvelle a été bien accueillie par les populations qui, dans l’enthousiasme et la ferveur, ont exprimé leur satisfaction à l’endroit du Chef de l’État, Patrice Talon dont la promesse est en passe de se réaliser. Les remerciements et encouragements ont été adressés aussi au ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, fils de la localité qui œuvre constamment aux côtés du Chef de l’État à la réalisation dudit projet.

Vue partielle des populations

Outre ce projet de bitumage, plusieurs autres projets non moins importants ont été annoncés à la population dont la mise en œuvre est imminente. Il s’agit entre autres, du projet Cohésion Sociale Bénin (CoSo) qui prend en compte les six arrondissements de la commune de Ouaké et impactera la vie des populations dans les domaines aussi divers que l’eau, les infrastructures marchandes et agricoles. Après l’étape de Sèmèrè, les arrondissements de Alédjo et Pénessoulou sont retenues pour accueillir les maires de Bassila et de Ouaké pour le même exercice afin que les deux communes soient largement informées de ce que le gouvernement du président Talon tient ses promesses quel que soit le temps.

A. T.