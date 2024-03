Visits: 0

Romuald Wadagni, ministre de l’économie

Au terme d’une évaluation publiée le 8 mars 2024, l’agence américaine de notation Fitch Ratings renouvèle la note de crédit “B+” avec perspective stable au Bénin. Le Bénin, selon la notation, possède l’une des meilleures notes de crédit d’Afrique subsaharienne. Selon Fitch, la note du Bénin atteste de la résilience des fondamentaux économiques dans un contexte d’instabilités internationales et régionales. Les raisons qui soutiennent cette forte croissance économique sont liées aux récentes « réformes économiques et structurelles, notamment dans le domaine des finances publiques, et une gestion proactive de la dette ». Fitch Ratings estime que plusieurs facteurs auraient pu altérer les élans de croissance du Bénin citant notamment “les chocs provoqués par le coup d’État militaire au Niger, la fermeture des frontières qui a suivi, impactant les secteurs du commerce et des transports”. A cela s’ajoute la réforme des subventions des hydrocarbures au Nigeria qui a fait grimper le prix de l’essence de contrebande importé du Nigéria et qui sert à approvisionner le Bénin. Malgré cela, la croissance du PIB devrait rester 6,3 % en 2023 avant de fléchir légèrement à 6,2% en 2024 et 2025 grâce à la bonne dynamique encouragée par le secteur agro industriel, qui bénéficie de la mise en exploitation de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé. L’Agence souligne par ailleurs la bonne performance du Bénin en matière de consolidation budgétaire. Grâce aux efforts du gouvernement mis en œuvre avec le concours du FMI, le déficit budgétaire s’est réduit de 5,5% du PIB en 2022 à 4,4% en 2023, tandis que les dépenses totales ont augmenté de 7,9% en glissement annuel pour atteindre 19,6% du PIB. Les investissements ont continué de surperformer, atteignant 8,6 % du PIB en 2023. L’agence prévoit à ce titre une réduction du déficit à 3,8 % du PIB en 2024 et à 3,2 % en 2025. Le Bénin a également marqué des points positifs en matière d’endettement. Le ratio dette/PIB est de 54,1 % en 2023 et devrait diminuer à 52,5 % d’ici 2025, anticipe l’agence américaine de notation.