Le maire de Djougou,  Idrissou Yaya à propos du  code électoral modifié: « Le Bloc Républicain va se battre pour être plus fort »

Idrissou Yaya, maire de la ville de Djougou

Le maire de la ville de Djougou, Idrissou Yaya a été reçu le dimanche 17 mars 2024 dans la rubrique ‘’Sous l’arbre à palabres’’ de l’Evènement Précis. Au cours de cet entretien, il a rassuré que le parti Bloc Républicain va travailler pour répondre aux conditions fixées dans ce code électoral amendé. « C’est à nous de nous battre pour nous imposer. On n’a pas besoin d’alliance. Le BR est un parti national. Avec un peu d’organisation, il va s’en sortir sans problème », a-t-il rassuré. L’invité de la rédaction pense que ce code vient à point nommé et s’inscrit dans la logique de la réforme du système partisan. « Ça va permettre aux partis d’être très forts. A première vue, on va se dire que le BR aura des difficultés, mais en réalité ce qui s’était passé aux législatives de 2023, c’était un problème interne. Quand vous prenez la circonscription au niveau de Parakou, on n’a pratiquement rien eu. La base a fait toute sorte d’appel pour que ces problèmes soient résolus. C’est une leçon que nous devons apprendre et , prochainement les positionnements seront faits de manière que les vrais militants soient positionnés », fait-il savoir. Face à l’appréhension ‘’d’exclusion’’ que dénonce l’opposition, le maire Idrissou Yaya a laissé entendre que « c’est normal que les opposants s’agitent ». « Il n’y aura plus de transhumance. Et aucun député ne peut laisser son parti pour ailler ailleurs. C’est déjà un acquis. Le pourcentage fait aussi que ce sont des partis forts qui vont exister. Nous adhérons à cela et on va se battre pour faire partie des plus forts », confie-t-il. S’agissant de la gouvernance du ministre Abdoulaye Bio Tchané à la tête du parti, il soutient qu’il reste le leader qui peut fédérer toutes les parties. « On a un président du parti qui peut s’imposer. Le président Abdoulaye Bio Tchané connait son électorat. Il saura, qui, faut-il positionner ou non », a dit l’invité. Il a salué par ailleurs les récentes réformes intervenues au sein du parti et qui placent les maires aux postes de décisions. « Les maires font désormais partie du Bureau politique. C’est la base. Donc, il faut dire que les décisions qui seront prises vont refléter effectivement les désidératas de la base. Avec ces réformes, le BR va se porter très bien. Les maires sont l’émanation de la population », s’est-il réjoui.

Alban TCHALLA