Etudes universitaires au Japon: Les boursiers béninois aguerris

L’Ambassade du Japon en République du Bénin a organisé, le mercredi 13 mars 2024, une séance d’orientation et d’échanges en faveur des nouveaux boursiers du Gouvernement du Japon, qui partiront dans quelques jours pour leurs études au Japon. Il s’agit de jeunes étudiants béninois sélectionnés dans plusieurs catégories de bourses, au terme de la procédure de sélection comptant pour l’année 2024. D’abord, les membres du Service Culture de l’Ambassade du Japon ont rappelé à l’attention des boursiers, les directives officielles établies par le Ministère japonais de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Culture (MEXT) qu’ils doivent respecter au Japon, afin de garantir de meilleures conditions d’études. Ensuite, la séance élargie à quelques anciens boursiers du Gouvernement du Japon s’est poursuivie à la Résidence du Japon. Ces derniers n’ont pas manqué de partager leurs diverses expériences avec les nouveaux boursiers visiblement contents.

Pour l’essentiel, il leur est demandé de veiller au respect des lois et règlements en vigueur au Japon, de s’intéresser à la culture et à la langue japonaises ainsi qu’au mode de vie des Japonais, de ne pas hésiter à exprimer leurs diverses préoccupations auprès des structures d’accueil, de saisir les opportunités d’avenir qui pourraient se présenter à eux, etc., afin de tirer le meilleur profit de leur séjour au Japon. Au cours des échanges, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon en République du Bénin, ICHIJO Motonobu a souhaité aux nouveaux boursiers pleins succès dans leurs études, et a exprimé sa gratitude aux anciens boursiers pour leur appui à cette activité désormais habituelle de l’Ambassade, avant de prodiguer d’utiles conseils aux nouveaux boursiers.