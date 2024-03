Lancement du livre intitulé ‘’Le Vodun présenté à ma fille’’: Le Prof. AMOUZOUVI dévoile la vraie face du Vodun longtemps diabolisé

Visits: 0

Professeur Dodji AMOUZOUVI auteur du livre

De quoi s’agit-il : La réalité et les vraies valeurs du Vodun ont été dévoilées à la communauté universitaire d’Abomey-Calavi à travers un ouvrage intitulé ‘’Le Vodun présenté à ma fille’’. Il s’agit d’un nouveau livre du Professeur Dodji AMOUZOUVI dont le lancement officiel a eu lieu le jeudi 14 mars 2024. Même si les valeurs africaines ont été longtemps mésestimées du fait du mythe entretenu autour des pratiques et rites traditionnels, le Professeur Dodji AMOUZOUVI entend restaurer la vérité.

Que retenir de l’ouvrage : C’est un document de 124 pages paru dans les éditions LARRED et qui apporte des réponses très claires, compréhensibles et accessibles à tous sur le Vodun. Les valeurs et les lois du Vodun, la différence entre Bokonon, Vodunon, Vodunsi, la définition du Vodun, Bô etc. sont bien nuancées dans le livre. Il aborde le sens de la tolérance chez les fidèles du Vodun et fait une déconstruction nécessaire. Selon l’auteur, les premières mauvaises révélations sur le Vodun et à sa religion ont été faites par des missionnaires, des marchands et des militaires étrangers. C’est-à-dire, pour lui, des personnes qui ne savent toujours pas et qui n’ont pas intérêt à servir la vérité. « lls ont découvert sur place cette déité qui a généré une religion universelle. Pour les besoins de leur cause, ils l’ont diabolisée, travestie. Le projet colonial de type français assimilationniste à outrance et les forces colonialistes, ont imposé leur culture et avec elle, leur dieu, comme le référent et ont réduit tous les autres dieux à un statut de satan, de diable, de fétiches, négation ou simplement création du leurre. Alors qu’il n’en est rien de tout cela», fait-il savoir. Face au devoir de vérité et de déconstruction qui s’impose, le Professeur Dodji AMOUZOUVI a décidé d’écrire ce livre. Le président du comité des rites Vodun, Professeur Mahugnon Cakpo s’est réjoui de l’initiative. « Tout ce que nous essayons de faire à l’Université doit parler du Vodun. La portée de cet ouvrage est extraordinaire », a-t-il dit. Et bientôt, a-t-il poursuivi, les manuels scolaires seront revus puisque la labélisation est l’une des attributions du comité des rites Vodun qu’il préside. « Nous devons être tolérant. Nous ne pouvons pas traiter nos parents de diables », a notifié le Professeur Placide Clédjo. Représentant le ministre en charge de la culture, Florent Couao-Zotti a, dans son intervention, félicité l’auteur et a souhaité que ce livre voyage dans le monde. C’est le Professeur Sylvie De Chacus, représentant la ministre de l’Enseignement supérieur qui a officiellement lancé le livre.

Vue partielle des invités au lancement

Qui est l’auteur : Dodji AMOUZOUVI est Enseignant-Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi. Il est Professeur Titulaire des Universités du CAMES, Directeur scientifique du Laboratoire d’Analyse et de Recherche Religions, Espaces et Développement (LARRED). Consultant en Organisations, il est le président de l’Association des Sociologues et Anthropologues du Bénin, Coordonnateur de Master Cultures et Sociétés et Coordonnateur Général du Programme Initiatives pour l’Excellence (PIE). Chevalier puis Officier de l’Ordre National du Bénin, il est spécialiste des Religions. Membre du Comité des Rites Vodun du Bénin et du Comité de Préfiguration du Musée International du Vodun, le Professeur Dodji AMOUZOUVI est promoteur de plus de 70 thèses dont une cinquantaine sur le Vodun. Il est Baba Avimadjènon, Pontife du Dieu SAPKATA. Il faut noter à cette cérémonie la présence des anciens ministres François Abiola, Odile Atanasso, des têtes couronnées, des enseignants et étudiants.

Alban TCHALLA