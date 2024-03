Décision de la Cour constitutionnelle: Le BR prend acte et lance un appel à tous ses militants

Visits: 13

Suite à la décision rendue par les 7 sages de la Cour constitutionnelle et qui stipule que le nouveau code électoral est conforme à la constitution, le parti Bloc Républicain n’entend plus perdre le temps. Le parti appelle ses militants à un « travail acharné sur le terrain ». Cela non seulement pour soutenir la décision de la haute juridiction qui est sans recours, mais aussi pour mobiliser leurs troupes à la base, afin d’aboutir au renforcement du parti sur l’échiquier politique nationale. C’est ce qu’il faut comprendre du communiqué du parti en date du jeudi 14 mars 2024 et signé de son président, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. « La Cour Constitutionnelle déclare conforme à la constitution, en toutes ses dispositions, la loi modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral en République du Bénin, la loi adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 5 mars 2024. Le parti Bloc Républicain prend acte de ladite décision », a écrit le ministre Abdoulaye Bio Tchané dans ce communiqué avant d’appeler « tous ses militants et toutes les forces vives de la nation, à observer et respecter cette décision venant de la plus haute juridiction Constitutionnelle ». Par ailleurs, le parti Bloc Républicain se satisfait de l’attitude de ses militants et des députés de son groupe parlementaire le long de ce processus et les invite « à poursuivre les explications et la vulgarisation des dispositions du nouveau code électoral qui renforce le système partisan, promeut l’inclisivité et le regroupement des forces politiques pour le rayonnement de la démocratie béninoise ».