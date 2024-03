Coopération économique et commerciale: Wadagni décroche le partenariat pour faciliter l’accès aux exportations

Visits: 17

Le Royaume-Uni renforce sa coopération économique et commerciale avec le Bénin. L’agence britannique de crédit à l’exportation (UK Export Finance – UKEF) était active au Togo et au Bénin au cours de la semaine dernière.L’UKEF s’est engagé à soutenir les projets locaux au Bénin et au Togo à hauteur de 4 milliards de livres sterling, témoignant ainsi sa confiance dans le potentiel de développement du Bénin.L’annonce a été faite au cours d’une mission commerciale britannique à Cotonou, où le directeur général de l’UKEF, Tim Reid, a rencontré des ministres clés pour discuter de l’infusion potentielle d’un soutien soutenu par le Royaume-Uni. Au cours des échanges, un mémorandum d’entente a été signé avec le Ministre de l’Économie et des Finances du Bénin Romuald Wadagni.Ce partenariat vise à faciliter l’accès aux exportations et à l’expertise britanniques, à l’instar de projets significatifs tels que le développement de la Ville Ministérielle de Cotonou et la construction de la route Sokode-Bénin, avec un financement substantiel de l’UKEF supérieur à 170 millions de livres sterling. Dans la démarche du Gouvernement béninois de renforcement des liens économiques, cette initiative marque un pas important vers la réalisation des plans ambitieux d’infrastructures et de développement du pays.