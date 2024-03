Non port de casque, infractions routières et autres: Wilfried Houngbédji apporte des clarifications sur la répression en cours 

Visits: 13

La répression des infractions routières engagée par la Police Républicaine vise à protéger les vies. Les chiffres montrent qu’il y a plus de 700 morts sur les routes béninoises chaque année. C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, reçu sur Canal 3, la semaine écoulée. Selon lui, plusieurs sensibilisations ont été faites pour amener les citoyens à respecter le code de la route ainsi prescrit au Bénin, mais les dérives continuent de surgir de part et d’autre. C’est ce qui a fait naitre la répression par la Police Républicaine en commun accord avec le Centre National de Sécurité Routière (CNSR). Cette répression entamée depuis peu a pour but selon Wilfried Houngbédji de préserver les vies et la santé des citoyens. « L’État a besoin de nos vies. L’État a besoin que chacun de nous soit vivant pour être citoyen et la police accompagne cette volonté, cette ambition de l’Etat, de nous aider à préserver nos vies » a-t-il clarifié.

En ce qui concerne les grincements de dents des motocyclistes sur le port de casque des passagers, le porte-parole a rappelé que ce débat ne devrait pas avoir lieu d’être puisque, dit-il, il y a dix ans, les conducteurs avaient la même réaction quand il s’agissait à eux de porter le casque. « Est-ce que la vie de celui qui conduit est plus importante que celle de son passager ? Toutes les vies se valent. Si on protège le conducteur, on a les mêmes raisons de protéger le passager et chacun devrait comprendre cela », a laissé entendre Wilfried Houngbédji. Pour lui, un zem qui n’a pas son casque doit l’exiger à son passager et vice versa. Ceci pour éviter les morts par accident qui plongent chaque année les familles béninoises dans le deuil. « Tous les ans, plus de 700 béninois meurent du fait des accidents dela route. Plus de 700 morts par an c’est énorme pour nous. Nous aurions aimé avoirzéro mort sur nos routes chaque année. Et s’il devrait y en avoir mais que ce soit le minimum possible. Plus de 700morts au Bénin chaque année c’est plus de 700 familles en deuil », a-t-il déploré. A en croire le porte-parole du gouvernement, cette répression de la police républicaine permettra de limiter au maximum le nombre de décès par accident chaque année sur les routes. « Dans quelques jours nous allons avoir 100 % de motos dont les occupants et les passagers auront leur casque. Nous allons avoir des voitures qui roulent comme il faut, dans leur couloir de circulation, qui ne dépassent pas la gauche, qui ne font pas d’excès de vitesse et nous allons devenir vraiment des citoyens responsables », espère le porte-parole.