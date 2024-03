Basculement de l’analogique vers le numérique: La DG/SBIR, Patricia Codjia expose les avantages de la TNT

Visits: 1

Le Benin s’est engagé dans un schéma d’extinction de la diffusion analogique pour le basculement vers le numérique. A la faveur d’un point de presse tenu le vendredi 08 mars 2024, la directrice générale de la Société Béninoise des Infrastructures de Radiodiffusion (SBIR), Patricia Codjia, a présenté la Télévision Numérique Terrestre, ses avantages, les mesures d’accompagnement de l’Etat et les moyens de réception de cette technologie.

La DG SBIR, Patricia Codjia face à la presse

De quoi s’agit-il : La Télévision Numérique Terrestre sera désormais une réalité dans tous les foyers au Bénin. Ainsi, dans le but d’avoir un taux de couverture appréciable en équipement sur toute l’étendue du territoire national, le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi 06 avril 2024, que les kits soient désormais cédés à 5000f au lieu de 18.000f. Selon la DG/SBIR, cette décision a été prise afin de permettre à tous les béninois de s’en procurer à moindre coût pour être désormais câblés. Pour la DG Patricia Codjia, l’acquisition des kits de la TNT est très importante puisqu’une opération démarre le 1er Avril 2024 et prendra le 15 août 2024, pour l’extinction générale de la diffusion analogique.

Qu’est-ce que la TNT et ses avantages : La Télévision Numérique Terrestre (TNT) est une évolution technologique. Elle est fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique. Elle remplace la télévision analogique terrestre et permet de réduire l’occupation spectrale. « La TNT, c’est la television que vous aviez connu mais avec beaucoup d’amélioration », a fait savoir la DG. Du point de vue des fréquences en radiodiffusion, Patricia Codjia a souligné que pour diffuser chaque programme en analogique, il faut une fréquence alors que le numérique donne l’opportunité de diffuser plusieurs chaînes avec la même fréquence. Aussi comme avantages, elle a noté la qualité de l’image et du son. Les chaînes de télévision qui, jusque-là, ont une zone de couverture locale, pourront grâce à la TNT, être captées sur tout le territoire national. A en croire la DG/SBIR, afin d’offrir une plus large couverture nationale, 29 sites ont été implémentés avec des émetteurs bien dimensionnés.

Quelles sont les mesures d’accompagnement de l’Etat : En terme d’accompagnement, l’Etat a fait des investissements importants qui ont permis le déploiement d’un réseau de diffusion numérique terrestre sur l’ensemble du territoire, avec une qualité supérieure à celle de l’analogique. A entendre la DG/SBIR, le Benin a défini les spécifications techniques pour les décodeurs. C’est pourquoi le gouvernement a exigé que tout importateur de ce genre d’équipement doit faire homologué son équipement par la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (Haac). « L’Etat a exonéré ces equipments de réception , de taxe de douane et de TVA et a plafonné les prix » a-t-elle ajouté. Pour finir, la DG/SBIR informe qu’un lot important de décodeur a été acquis par l’Etat et à rassuré que les kits sont accessibles, disponibles.

Entre les lignes: Les kits de réception de la TNT composés d’un décodeur, d’une antenne, d’un câble et des équipements accessoires d’installation sont dans toutes les 77 mairies du Bénin et sont vendus à 5000f. Pour l’heure, le décodeur est doté de plusieurs chaînes locales et de 04 chaînes étrangères, totalement gratuites et donc sans abonnement et sans redevance.

