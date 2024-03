Appréciation du bâtonnier Jacques Migan du code électoral modifié: La dimension nationale des partis de plus en plus renforcée

Visits: 1

Avec la réforme du code électoral, les partis politiques sont véritablement inscrits dans une dimension nationale. C’est ce qu’a expliqué le bâtonnier Me Jacques Migan le dimanche 10 mars 2024 sur l’émission ”L’INVITÉ” de Esae TV. Au cours de cet entretien, il a soutenu que les partis régionalistes ou de quartier n’ont significativement plus aucun avenir. Du moins, s’ils tiennent à toujours exister, c’est de rejoindre un autre grand parti politique conformément à leur choix. A l’en croire, cela a de signification dans les années 60, 80 … quand le Bénin comptait 1million ou 2 millions d’habitants, mais aujourd’hui, la population est de plus de 13 millions d’habitants. En 2026 et d’ici, le milieu du 21è siècle, le Bénin comptera plus de 20 millions d’habitants. De son point de vue, il faut impérativement donc que le Bénin se dote de grands partis nationaux. En effet, depuis 2016, le président Patrice Talon a toujours cette ambition de vouloir développer le sentiment d’appartenance de tous à la nation béninoise. Et dans ce sens, les partis politiques à vocation nationale participent à la construction de ce sentiment national. Pour lui, aucun pays ne peut se développer économiquement, socialement que lorsque ses habitants ont l’ambition de faire œuvre commune parce qu’ils appartiennent à la même nation. Le code modifié est extrêmement pertinent parce qu’il renforce la capacité de ces partis à dimension nationale tout en donnant une satisfaction à l’opposition. Par contre, il suggère qu’il va falloir faire un énorme travail explicatif auprès des populations, mener des communications sur le terrain, à la télé ou à la radio y compris en langue locale, sur ce qui est un parti à dimension nationale, ses objectifs, rôles etc.