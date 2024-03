Sociétas: Ce que des Béninois pensent du testament

Visits: 0

La répartition des biens d’un parent décédé est le plus souvent émaillée de conflits entre les héritiers qu’ils soient légitimes ou non et entre ceux-ci et la famille. Elle est souvent la cause de beaucoup d’incompréhensions voir des dégâts dans certaines familles au Bénin. Pour épargner ces situations liées à l’héritage, il est donné au détenteur de bien la possibilité qu’il décide lui-même avant son décès de ce qui sera fait de ses avoirs quand il ne sera plus là. Il s’agit pour lui de faire son testament. Que pensent les Béninois de ce document qui devrait garantir la paix dans les familles ? Et à quel moment ou à quel âge jugent-ils nécessaire d’élaborer ce document ? Voici dans cette édition de votre rubrique Societas les réponses de certains Béninois.

AGOSSOU Sedami Mireck : Ingénieur en communication digitale

« Le testament offre une protection juridique, minimise les conflits familiaux potentiels »

« Le fait de rédiger un testament est souvent perçu comme un devoir moral pour un adulte qui a réussi sa vie. Cette démarche revêt une importance cruciale dans la planification de la vie après soi, et il n’y a pas nécessairement d’âge spécifique pour s’y atteler. Dès que l’on acquiert des biens matériels ou des ressources financières considérables, le testament devient un instrument essentiel pour organiser la transmission de son patrimoine de manière réfléchie et éthique. Premièrement, le testament permet d’exprimer clairement ses volontés concernant la répartition de ses biens après son décès. En l’absence d’un tel document, la loi intervient généralement pour déterminer la distribution des actifs, ce qui peut ne pas correspondre aux souhaits du défunt. En rédigeant un testament, on prend le contrôle de son héritage et on assure que ses biens soient attribués conformément à ses valeurs, préférences et obligations familiales. De plus, le testament offre l’opportunité de nommer un exécuteur testamentaire, une personne de confiance chargée de veiller à l’exécution des volontés du testateur. Ce choix stratégique permet d’assurer une gestion cohérente et responsable de l’héritage, en évitant des conflits potentiels entre les héritiers. En l’absence de directives claires, les désaccords familiaux peuvent surgir, entraînant des tensions inutiles et des litiges juridiques. Ne pas rédiger de testament peut également être considéré comme de l’inconscience, car cela expose les biens du défunt à un processus de succession complexe et potentiellement coûteux. Sans indication précise, les proches peuvent se retrouver dans une situation difficile pour résoudre les problèmes liés à l’héritage, ce qui peut entraîner des retards dans la distribution des biens et des complications administratives. En conclusion, faire un testament peut être considéré comme un devoir moral pour un adulte ayant réussi sa vie, car cela permet une planification minutieuse de la transmission de son patrimoine. Cette démarche offre une protection juridique, minimise les conflits familiaux potentiels, et permet d’exprimer ses valeurs et engagements jusqu’après la vie. Ne pas rédiger de testament peut être perçu comme de l’inconscience, exposant ainsi ses biens à des risques et complications indésirables ».

Aziz NAIMI ISSA, agent à la Cnss

«Si vous avez commencé par vous réaliser, il faut le faire en même temps… »

« Le testament par définition est un document écrit par lequel quelqu’un exprime ses dernières volontés. Il y en a plusieurs types. On peut l’écrire et le remettre à une personne de confiance. Tout comme on peut le faire par un notaire et même au niveau international. Il est un document préventif qui permet en cas du décès du titulaire que ces biens soient répartis pour qu’il n’y ait pas de discussion sur leur partage. Puisque c’est sa volonté qui est sensée être respectée.Moi je suis un musulman et pour nous autres musulmans, nous avons une autre manière de voir les choses. C’est vrai on peut le faire. Mais ce qui est le plus conseillé chez nous, c’est qu’à la mort, des spécialistes en matière de répartition de biens avec les pourcentages conformément à la loi islamique consignée dans le Coran font le partage selon les normes islamiques. Ce partage prend en compte ceux que vous avez laissé vivant qui étaient d’une manière ou d’une autre à votre charge. C’est à cela que j’adhère. Parce que la plupart du temps le partage des biens divisent la famille. Parfois vous avez des enfants de même père et mère que les biens divisent. Le testament vient rétablir la volonté du mort. Malgré ça, certains estiment injuste la répartition faite par le testamentaire.

L’autre chose que j’aimerais souligner, est que l’éducation est la meilleure chose qu’on peut léguer aux enfants ou à la succession. C’est à dire vous travaillez à inculquer certaines valeurs de développement personnel à vos enfants. Ainsi, même si vous leur laissez par de biens matériels, partout où ils passeront, ils poseront des actes positifs et vous feront honneur. La très bonne éducation ici, c’est l’instruction, la connaissance de sa religion, la connaissance de Dieu, la promotion d’un certain nombre de valeurs par ces temps qui courent. Et là, ça permet à l’enfant de faire grandir ton nom quand il est quelque part. Par exemple, un enfant à qui vous n’avez pas donné la chance de s’instruire, d’avoir une bonne éducation, qui n’a rien appris, ne fait rien et attend votre mort pour hériter des biens. Même si vous lui laissez des millions de francs, des maisons à gauche et à droite, il va tout dilapider. Il ne saura pas bien gérer. Par contre, même si vous laissez une petite portion de terre à un enfant qui est bien éduqué et a la tête sur les épaules, il va construire des centaines d’autres. Le moment pour le faire serait le plutôt possible car notre vie ne nous appartient pas. On ne pourra pas donner un âge fixe mais si vous avez commencé par vous réaliser il faut le faire en même temps et actualiser au fur et à mesure. »

Ginette Chabi, enseigne le français dans les collèges

« Le testament protège les héritiers de toutes situations embarrassantes »

« Ma position sur cette question est mitigée. Il faut le faire car cela protège les héritiers et la veuve ou le veuf de toutes situations embarrassantes. Seulement, son respect pose problème le plus souvent et aboutit à sa contestation ou sa remise en cause. A quoi bon alors si c’est le cas? Si on doit le faire, l’envisager entre 50 et 60 ans, vue l’espérance de vie. C’est mon avis. Merci »

Pascal S. MITOWADE

« Il faut le faire dès que nous commençons par avoir des biens qui portent notre nom »

« Le testament est un acte via lequel une personne physique émet ses derniers souhaits avant sa mort. Je pense personnellement qu’il faut le faire. Mieux, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires et juridiques qui s’imposent pour son respect. Parce que le testament permet de régler un certain nombre de problèmes après la mort. Il fait garder l’harmonie au sein de la fratrie même quand on n’est plus là. À quel moment il faut le faire, je pense que vu que nous cheminons au quotidien avec la mort, le meilleur moment pour le faire est dès que nous commençons par avoir des biens qui portent notre nom. Parce que la mort ne prévient pas. Merci à vous. »

Valentin Valdos Akodédjro

« Le mieux, c’est de l’écrire lorsque l’on est en agonie »

« Il n’y a pas un âge donné puisque la mort ne donne pas de délai. Néanmoins, il faut quand même être dans le troisième âge ou sentent venir sa mort. Le mieux, c’est de l’écrire lorsque l’on est en agonie parce que le testament est un document par lequel une personne précise de ce qui doit arriver à ses biens après sa mort. Il peut par exemple désigner une ou plusieurs personnes sur les modalités de distribution de ses héritages. Celui qui veut l’écrire doit se poser des questions. Le testament vient positionner parce qu’il peut y avoir des litiges après le départ de quelqu’un. Il y a des enfants très têtus ou rebelles qui même si le père laisse un testament pourraient falsifier d’une manière ou d’une autre ou s’opposer. Il faut justement tenir compte de cela. Mais au Bénin, est-ce que l’on tient véritablement compte de ça ? on n’est pas habitué mais, il y a certains qui en font et qui respectent cela ».

Iréné DiCaprio AWEKPON

« Le testament s’avère indispensable dans notre société d’aujourd’hui»

« Le testament est un document plus ou moins officiel écrit dans lequel une personne exprime ses volontés, désirs ou souhaits notamment après son décès. Le testament par exemple, peut avoir comme but de transmettre ses biens à ses progénitures, et de décider de leur répartition en tenant compte de ses convictions personnelles. Pour moi, il devrait être un acte légitime et légal non révocable qui doit servir d’outil de paix, de cohésion et d’union entre les filles et fils, bénéficiaires d’une personne après son décès.

Il a aussi pour objectif de protéger ses enfants des membres de sa famille, qui parfois s’accaparent des biens du défunt en les privant de l’essentiel. Normalement, le testament devrait être imposé à tout citoyen béninois comme un document obligatoire afin de mettre à l’abri la société des dérives surtout familiales auxquelles nous assistons de nos jours. L’Etat doit mettre sur pied un organe qui se chargera de sensibiliser la population sur le bien-fondé, l’utilité, l’importance du testament dans la société en général et dans les familles en particulier.

Le testament s’avère indispensable dans notre société d’aujourd’hui qui se disloque en lambeaux après le décès des parents surtout détenteurs de plusieurs biens immobiliers et ou matériels. Toute personne ayant atteint la majorité et disposant d’œuvres non seulement matérielles mais aussi immatérielles doit se faire établir le testament d’abord pour sécuriser ses efforts, ensuite instaurer l’esprit d’équité, et enfin promouvoir la paix, la cohésion, l’amour, la concorde au sein de ses enfants bénéficiaires et sa grande famille après son décès. Il est toujours recommandé de se référer au testament notarié, qui confère une certaine garantie et authenticité au document. »

Christelle BOUITI

« Le testament peut se faire à 20, 30, 40 ,50 ans déjà »

« Le testament est un acte à encourager parce qu’il règle beaucoup de conflits entre les héritiers. Les conflits liés non seulement au patrimoine, mais aussi aux dernières volontés du défunt. Malheureusement dans notre culture et nos traditions africaines : rédiger un testament est synonyme de mourir. C’est bien dommage! Pour moi, il n’y a pas un âge pour mourir donc il n’y a pas un âge pour faire son testament surtout qu’il existe la possibilité de l’ajuster, l’actualiser chaque fois que le besoin se fait sentir. Donc le testament peut se faire à 20, 30, 40 ,50 ans déjà.»

Horace B. MAYABA, Chargé des Affaires Juridiques au Ministère des Sports

« Il est bon de prévoir l’organisation du partage de ses biens »

Le sujet sur le testament est très important. Ceux qui ont créé cette notion au départ ont bien raison. En fait, le testament est un document qui permet de gérer, de prévoir l’avenir de son vivant. Cela veut dire que pendant que vous vivez, vous pouvez prévoir comment ça va se passer en cas de mort. Donc, le testament est lié au décès. Il n’a pas d’effet tant que son auteur vit. Le rôle et l’importance ne sont pas du tout à négliger. Parce que lorsque vous avez fondé une famille, vous avez un foyer, la vie vous a amené à avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants ; lorsque la vie vous a amené dans certaines circonstances où vous avez des biens, il est bon de prévoir l’organisation du partage de ses biens après que vous ne soyez plus. Il est important d’organiser votre succession après vous.

Il y a assez de difficultés lorsque le testament n’a pas été prévu. Les enfants sont obligés de se rendre au tribunal pour établir un procès verbal de conciliation de famille dans certains cas. Dans le cas où les enfants ne s’entendent pas, les dégâts sont énormes. Cela est plus remarquable lorsque les enfants sont issus de mères différentes.

Il faut retenir que toute personne qui possède des biens peut écrire son testament. C’est un outil très important. De façon générale, il est prévu que le notaire est la personne la plus indiquée pour conserver ce document. Lorsque vous rédigez votre testament, il est indiqué de le mettre en sécurité chez un notaire qui est informé des circonstances. Et quand l’événement de décès intervient, c’est lui qui se présente au niveau de la famille pour lire ce testament et s’il y a lieu, assister les membres de la famille pour l’exécution de ce testament. A priori il n’y a pas d’âge pour faire son testament. Toute personne qui a des biens peut rédiger un testament. Mais de façon générale, il s’agit de personnes d’un certain âge qui commencent par sentir que leurs vieux jours ne sont plus très loin qui arrivent à anticiper en écrivant ce testament. C’est vraiment un outil très important qui permet d’éviter assez de dégâts dans la vie et dans les familles.