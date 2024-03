Le ministre Tonato à propos des opérations d’expropriation dans la “zone 4 de Togbin: « Ceux qui ont constitué leur dossier ont été totalement indemnisés »

Visits: 0

Les projets d’installation des infrastructures au Bénin sont réalisés dans le respect des textes. C’est ce qu’a fait savoir le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, José Tonato. Lors d’une conférence de presse, qu’il a animée mardi 5 mars 2024, avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, le ministre a apporté des explications sur le dossier d’expropriation du périmètre de la Zone 4 de Togbin.

Que retenir des démarches : Face aux hommes des médias, le ministre José Tonato a d’abord fait savoir que la zone 4 est une zone essentiellement foncière construite sur -1% de sa surface et donc est une zone qui a moins d’impact en termes de démolition. C’est une des raisons quia poussé le gouvernement à choisir ce périmètre pour la mise en œuvre du projet de la Route des pêches. Spécialement concernant cette zone 4, le ministre a informé que les personnes impactées ont été conviées à une séance d’échange en février 2023 afin de leur a expliqué la portée du projet en cours et ses conséquences sur leurs activités quotidiennes. Suite à cette séance, le ministre a également souligné que plusieurs réunions individualisées ont été faites pour sensibiliser lesdites personnes impactées à constituer leur dossier pour le dédommagement. Malgré ces dispositions, des cas de résistance ont été enregistrés selon le ministre. Pourtant, dit-il, les dédommagements à estimation à titre foncier et l’évaluation des constructions ont été faits de « façon juste sans dépréciation et sans taux de vétusté enregistré ». Selon le ministre, « ceux qui ont constitué leur dossier ont été totalement indemnisés ». Toutefois, le ministre a indiqué que les ressources des peu qui ne sont pas soumis à la procédure, ont été consignées à la caisse des dépôts et de consignation du Bénin. Avant la dernière opération de démolition survenue le 22 février dernier, le ministre a précisé qu’un communiqué a été rendu public, invitant les demeurant qui ne veulent pas entrer dans la dynamique de l’Etat, à libérer les lieux au plus tard le 6 avril donc deux semaines avant l’opération. « Nous avons passé plus de 02 ans à communiquer, à expliquer et à parler individuellement aux uns et aux autres. Sur 1.117 personnes affectées par le projet, il y a seulement 08 qui contestent. Tout ce qui s’est passé jusqu’ici au niveau du périmètre a été fait dans le respect strict des textes », a souligné le ministre.

Un traitement purement social : Au cours de la conférence, le ministre du cadre de vie, José Tonato a laissé entendre que l’Etat a fait fi de ce que la loi imposait de faire. Pour lui, il s’agit d’un traitement affectueux qui a été fait aux personnes dédommagées. « Conformément au code foncier et domanial, le dédommagement doit être justifié par la détention d’un titre foncier et d’un permis de construire en cas de construction. Autrement dit, seuls les détenteurs d’un titre foncier et d’un permis de construire devraient bénéficier d’un dédommagement », a-t-il martelé. A en croire le ministre, parmi les personnes affectées par le projet, peu d’entre eux pourraient être dédommagés selon la loi mais portant le gouvernement a fait fi de cette loi pour permettre aux béninois de cette zone d’entrer en possession de leur indemnisation. « Rassurez-vous, nous ne spolions pas les béninois pour les béninois pour vendre des terres aux investisseurs étrangers, comme nous le lisons. Le gouvernement n’a jamais marché sur les textes pour brimer les béninois », a laissé entendre le ministre.