4ème édition du Festival International Zogben: Les raisons du choix de Houègbo-Agon

Pourquoi le choix de la localité Agon : La 4ème édition du Festival International Zogben se tiendra du 2 au 4 août 2024 à Houègbo-Agon, dans la commune de Toffo, au Bénin. Depuis sa création, le Festival International Zogben a cherché à mettre en valeur la richesse culturelle et traditionnelle du Bénin. Ainsi, le choix de Houègbo-Agon pour accueillir cette 4ème édition ne fait pas exception car, cette localité revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Agon est l’un des berceaux historiques des Agassouvi, une communauté ayant migré depuis Tado, situé dans l’actuel Togo, après une dispute de succession. Cette migration a marqué le début d’une nouvelle ère pour Agon, qui est devenue un symbole de réconciliation et de fraternité entre les différentes branches des Agassouvi. En outre, Agon abrite le mausolée des ancêtres, notamment de ADJAHOSSOU, ALIGBONON et AGASSOU, ce qui en fait un lieu chargé de spiritualité et de mémoire collective. La présence de ce mausolée renforce le lien entre le passé et le présent, et rappelle l’importance de préserver et de célébrer les traditions ancestrales. Enfin, la bénédiction de Majesté Dada GBLOTCHION GANLO, Roi d’Agon, confère au Festival une légitimité et une reconnaissance supplémentaires. Sa participation témoigne de l’attachement de la communauté d’Agon à cet événement culturel et de son engagement à en faire une réussite. Le choix de Agon pour la 4ème édition du Festival International Zogben s’inscrit dans une volonté de valoriser l’histoire, la culture et les traditions du Bénin, tout en offrant aux festivaliers une expérience authentique et mémorable.

Que dit la Présidente du FIZ : Pour la Présidente du Festival, Imelda BADA, le Festival International Zogben est bien plus qu’une simple célébration culturelle. A l’entendre, c’est une ode à la richesse et à la diversité du patrimoine béninois, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la culture et de l’art. « Cette année, nous sommes honorés de recevoir la bénédiction de Majesté Dada GBLOTCHION GANLO, qui incarne l’essence même de la culture et de la tradition béninoise. Sa présence et son soutien renforcent notre engagement à faire de cette édition du Festival International Zogben un moment inoubliable », dit-elle. Sous le thème “Du cultuel au culturel : les limites”, le Festival promet une programmation riche et variée, mettant en lumière les traditions ancestrales tout en explorant les liens entre le spirituel et le culturel dans la société béninoise. « Nous sommes impatients d’accueillir des artistes, des penseurs et des passionnés de culture du monde entier pour trois jours de célébration, de partage et de découverte », a fait savoir Imelda BADA.