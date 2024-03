Distinction de plus de 100 étudiants majors des promotions: La Fneb promeut l’excellence en milieu universitaire

Visits: 3

A l’initiative de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb), il s’est tenue le vendredi 1ᵉʳ mars 2024 à l’Uac, une soirée d’excellence pour célébrer le mérite et le travail bien fait des étudiants. Cette activité qui s’est déroulée dans l’amphithéâtre Idris Déby Itno s’inscrit dans le cadre de la première édition des journées de l’étudiant béninois.

Photo d’ensemble de quelques lauréats après avoir reçu leur distinction

Au total, ils sont plus de 100 étudiants, majors de leur promotion, primés par la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb) à l’occasion de cette première édition des journées de l’étudiant béninois. Ces derniers sont des étudiants des cycles de licence les plus méritants des entités de formation et des écoles dont l’Enstic, Injeps, Fss, Eneam etc. Trophée, attestation et des bons de formation allant jusqu’à 700 mille sont les prix décernés à ses meilleurs étudiants, ayant totalisé la plus forte moyenne au cours de l’année académique 2022-2023. Ayant réuni les membres du Bureau exécutif fédéral, des institutions de la Fneb et des anciens responsables étudiants, cette cérémonie honorifique a connu la présence du vice-recteur chargé des affaires académiques, Professeur Patrick Houessou. De part cette organisation qui est à sa première édition, la Fneb, organisation la plus représentative des étudiants, entend célébrer l’effort quotidien que fournit les étudiants dans la recherche du savoir et part la même occasion, cultiver l’excellence en milieu universitaire. « Nous nous sommes dit qu’en tant qu’organisation estudiantine que nous travaillons pour pouvoir montrer le chemin aux autorités. Trouver une formule adéquate pour pouvoir montrer aux autorités pour que l’excellence soit reconnue en milieu universitaire. C’est pour cela que nous avons pensé à cette initiative », a expliqué le président de la Fneb, In’tisor Véritas Koudogbo. Tout en félicitant les lauréats, le Professeur Patrick Houessou a encouragé le président de la Fneb pour ce geste symbolique. « C’est facile d’être responsable quand tout va bien. C’est quand il y crise qu’on découvre le vrai leadership d’un responsable. Il a géré des crises avec nous et je voudrais lui dire félicitation. Même si ce n’est pas dans le même esprit, je souhaite que cette célébration de l’excellence puisse perdurer », a-t-il dit. Car, pour lui, l’initiative vient à point nommé. « Nous avons constaté que pour la plupart des étudiants qui sont dans les facultés d’enseignement général surtout, il arrive qu’on ne sait pas qu’ils sont majors de leur promotion », a-t-il laissé entendre. Pour sa part, le représentant de l’Ambassadeur de France au Bénin, Lionel Briand a prodigué des conseils aux lauréats et les demande de faire en sorte de toujours mériter ces places. Au nom des lauréats, Gloria Sika Chabi s’est engagée à toujours travailler pour servir de bon exemple. Cette soirée de distinction a également connu la présence des étudiants, des partenaires sans oublier les parents et familles des lauréats.

Alban TCHALLA