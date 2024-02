Station Terminale de Sèmè du Pipeline Export Niger-Bénin:  Les experts approuvent le plan d’urgence  en cas de déversement d’hydrocarbures

Visits: 3

d48eb7ec-785e-4ce8-9b00-fa216adf063d

Le mercredi 21 février 2024 de 9 heures à 17 heures, a eu lieu à l’Hôtel Golden Tulip de Cotonou au Bénin, l’atelier de validation du Plan d’Urgence en cas de Déversement d’Hydrocarbures pour la Station Terminale de Sèmè du projet PENB. Sous la haute coordination de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), agissant pour le compte du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable du Bénin, ont pris part à cet atelier plus de 30 experts aussi bien nationaux qu’internationaux venus de diverses administrations à la fois du Bénin, de la France et de la société West African oil Pipeline (Benin) Company S.A. (WAPCO Bénin).

Conformément à l’ordre du jour établi, à l’entame de la séance, l’expert de WAPCO Bénin a présenté le Plan d’Urgence réalisé en cas de Déversement d’Hydrocarbures pour la Station Terminale de Sèmè du projet PENB soumis à l’évaluation. Par la suite, à travers des sessions en groupe et en plénière, une analyse approfondie dudit Plan d’Urgence a été effectuée. A l’issue de cette séance, la société WAPCO Bénin a été chaleureusement félicitée pour son engagement constant envers la sécurité et la protection de l’environnement dans ses opérations maritimes.

En effet, elle a été félicitée non seulement pour l’instauration d’un centre d’intervention d’urgence en cas de déversement d’hydrocarbures mais également pour la mise en place d’une capacité d’intervention d’urgence avant le début du projet puisque cette initiative s’est avérée exemplaire en matière de protection de l’environnement en mer et a apporté une contribution significative au renforcement de la capacité nationale d’intervention d’urgence au Bénin. Toutefois, dans le rapport final, des observations et des suggestions ont été faites à l’endroit de la société WAPCO Bénin afin d’améliorer la qualité dudit Plan d’Urgence et de motiver l’avis de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) quant à sa validation.

En sa qualité d’entreprise socialement responsable, la société WAPCO Bénin s’est toujours engagée dans le développement durable à l’égard du personnel de l’entreprise, des populations et de l’environnement. Ainsi, dès le début du projet PENB, elle a prévu d’établir une grande capacité d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en mer avec des installations techniques de pointe, des interventions rapides et des opérations efficaces.

De ce fait, en novembre 2023 pendant la période de construction, un centre d’intervention d’urgence en cas de déversement d’hydrocarbures de niveau I (niveau d’entreprise), le WAPCO SEME Terminal OSR Center, conforme aux normes internationales de l’industrie, a été érigé à la Station Terminale de Sèmè et entièrement équipé en personnel et en équipements dans l’objectif de protéger l’écosystème marin et de réduire au maximum les effets négatifs sur l’environnement en cas de déversements d’hydrocarbures dans la mer . A cet effet, des exercices de simulation en l’occurrence le déploiement de barrages, l’endiguement, la récupération et la pulvérisation de dispersants pétroliers ont été régulièrement effectués aux fins d’apprentissage pratique, d’amélioration de la formation et de renforcement des procédures de formation ; toutes choses qui concourent à l’amélioration de la capacité globale de l’OSR et donc de toutes les opérations maritimes.

S’il est évident de constater que la société WAPCO Bénin attache donc une très grande importance à la sécurité et à la protection de l’environnement, elle vise à ne pas s’arrêter en si bon chemin. Aussi, continuera-t-elle à améliorer son système d’intervention d’urgence, renforcer sa capacité globale d’intervention d’urgence afin de garantir la sécurité, la protection de l’environnement et le bon fonctionnement du projet PENB et de faire de la société WAPCO Bénin un modèle de protection de l’environnement en Afrique. En outre, la société WAPCO Bénin travaillera non seulement à renforcer la communication et la coopération avec le gouvernement du Bénin et ses institutions, mais également à améliorer le niveau de protection de l’environnement maritime et les capacités de secours d’urgence sur le territoire béninois en vue de construire à la fois une très grande communauté sino-béninoise et sino-africaine ayant ensemble un avenir commun.