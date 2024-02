Construction d’un nouveau Port de pêche: Le Bénin reçoit   plus de 23 milliards de FCFA des Pays-Bas

Visits: 0

Pour la construction du nouveau Port de pêche artisanale de Cotonou, le Royaume des Pays-Bas a fait don de 36 millions d’euros, soit 23.582.520.000 de FCfa au Bénin. L’accord de don a été signé le jeudi 22 février 2024, au ministère de l’Economie et des finances, par le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, et l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurriëns. C’était en présence du ministre du Cadre de vie et des transports, José Tonato, des représentants de Invest international (Drive), des représentants du Port autonome de Cotonou, des délégations béninoise et néerlandaise. Financé par Invest international (Drive), le nouveau Port de pêche artisanale de Cotonou est le fruit de la récente visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas. Cet accord de don sera bientôt suivi de la signature d’un accord de prêt de 36 millions d’euros toujours par Invest international (Drive) pour couvrir la réalisation de ce projet social et économique dont la livraison est prévue pour décembre 2025. Ce financement vient consolider les autres interventions des Pays-Bas, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’eau, et contribuent au renforcement des relations économiques et commerciales entre le Bénin et les Pays-Bas.