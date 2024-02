Secteur agricole au Bénin: Vlavonou et les députés s’imprègnent  des actions menées 

Visits: 0

De quoi s’agit-il : Les députés de la 9ème législature ont participé du 23 au 24 février 2024 à l’hôtel JECO à Dassa-Zoumè, à un atelier d’imprégnation et d’appropriation de la stratégie de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole. C’est le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux avec le ministre Gaston Cossi Dossouhoui. Ainsi, huit communications ont été délivrées par les collaborateurs du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. Il s’agit de la « Politique du gouvernement dans le secteur agricole » ; la « Politique de financement dans le secteur agricole » ; la « Mécanisation agricole en République du Bénin : État des lieux et perspectives » ; les « Mesures de renforcement de l’accès des producteurs aux intrants de qualité (semences, plants, engrais organiques et minéraux, pesticides et appareils de traitement, vaccins, aliments) » ; «l’Assainissement des plans d’eau : défis et perspectives» ; la «Présentation du ProCAR » ; la « Présentation de fiches synoptiques et exhaustives (par filière, cibles bénéficiaires, sources de financement, point d’exécution physique et financière) sur la territorialisation du développement agricole : projets d’investissements publics (PIP); et projets et programmes cofinancés avec les partenaires techniques et financiers ; les programmes Agriculture, Élevage et Pêche» ; et les « Perspectives du gouvernement dans le secteur agricole pour 2024 ». Les présentations ont été suivies de débats bien nourris de la part des députés qui, au terme de l’atelier, ont dit leur satisfaction par rapport à la qualité des présentations et aux informations reçues. Pour eux, l’initiative valait la peine et il s’avère désormais nécessaire de la renouveler, voire l’institutionnaliser et l’étendre à tous les autres secteurs.

Que disent-ils : Au cours des travaux, le ministre Gaston Cossi Dossouhoui a apporté des réponses convaincantes aux diverses préoccupations exprimées par les députés qui sont repartis de Dassa-Zoumè avec leurs attentes comblées. En procédant à l’ouverture officielle des travaux de l’atelier le jeudi 22 février 2024, le Président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, a fait savoir que malgré les conditions climatiques et édaphiques favorables à la diversification de la production agricole, malgré les compétences humaines avérées, le Bénin continue d’importer massivement certains produits pour couvrir les besoins alimentaires des populations. Pour le président de l’Assemblée nationale, il est plus que nécessaire de s’inscrire dans la logique de la déclaration de Malabo, le Sommet des Chefs d’État en juin 2014, pour s’engager spécifiquement à réaliser la croissance et la transformation accélérée de l’agriculture béninoise. « Des efforts devront être consentis pour améliorer les performances des filières pour lesquelles les cibles n’ont pas été atteintes », a-t-il fait savoir.