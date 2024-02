Justice: La CRIET plombe la succession Ignacio Léhoué Hodonou de Pahou et Ouidah

Visits: 8

La succession de feu Ignacio Léhoué Hodonou de Pahou et de Ouidah a été flouée le 07 février dernier par une décision de la CRIET. Sollicitée par la notaire en charge de la liquidation de ladite succession pour dire le droit dans un dossier de prévarication des biens de cette succession, le procureur spécial près la CRIET a simplement classé le dossier. Et pour cause, Elonm Mario Mètonou s’est déclaré incompétent dans ce dossier. Au sein des héritiers de feu Ignacio Léhoué Hodonou de Pahou et Ouidah, cette décision a semé la consternation et la confusion. D’autant plus qu’à l’origine, la notaire Maitre Abègnonhou Monique Houssou-Agon s’était plainte des agissements des sieurs Hodonou Edoh Kossi Mesmin, Hodonou Brice et autres. Elle les soupçonne avec une abondance de preuves d’avoir floué la justice pour contourner les différentes décisions qui la nomment aux fins de liquider la succession. Mais dans sa décision CRIET /2024/RP0460 du 7 février dernier, la CRIET se dit incompétente sur ce dossier, alors qu’il s’agit d’une cause dans laquelle des immeubles de la succession Ignacio Léhoué Hodonou ont été illégalement spoliés selon la plaignante. De fait, par décision ADD/ 011/2019/1ère CHCS du 28 janvier 2019, la justice a nommé la notaire Maitre Abègnonhou Monique Houssou-Agon en qualité d’administrateur séquestre de la succession Ignacio Léhoué Hodonou. Cette décision a été confirmée par le jugement n°408/AUD-PD/2021 du 11 octobre 2021 du tribunal de première instance de Cotonou. Elle a fait l’objet d’une dernière décision de confirmation par la Cour d’appel de Cotonou. De ce fait, elle n’a jamais été contestée dans ce rôle par la justice qui l’a nommée. C’est fort de cela que le 1er décembre 2023, elle a porté plainte devant la CRIET pour que clarification soit faite, compte tenu d’agissements qu’elle observe relativement à la gestion des biens de la succession qui lui a été confiée par la justice. En se déclarant incompétente contre toute attente, la juridiction semble donner raison à l’autre partie, créant de fait une confusion monstre sur le terrain. Un liquidateur des biens ayant été nommé et n’ayant jamais été récusé par la justice, on se demande jusqu’à quand cette même justice va laisser durer cette confusion explosive.

Wandji A.