Pays africains à forte croissance: Le Bénin dans le top 15 selon le rapport 2024 de la BAD

Romuald Wadagni, ministre en charge de l’économie

Le rapport « Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique » de la Banque africaine de développement (BAD) a été rendu public, le vendredi 16 février 2024. Selon ce rapport, l’Afrique devrait compter onze (11) des vingt pays affichant la croissance économique la plus robuste au monde en 2024. Le continent anticipe une croissance moyenne de 3,8 % du Produit intérieur brut (Pib) réel en 2024. Il s’agit, entre autres, du Niger avec 11,2 %, du Sénégal avec 8,2 %, de la Libye avec 7,9 %, du Rwanda avec 7,2 %, de la Côte d’Ivoire avec 6,8 %, de l’Éthiopie avec 6,7 %, du Bénin avec 6,4 %, de Djibouti avec 6,2 %, de la Tanzanie avec 6,1 %, du Togo avec 6 % et de l’Ouganda avec 6 %. Outre cela, le rapport précise que malgré un environnement économique mondial et régional difficile, quinze pays africains ont enregistré une croissance de leur production de plus de 5 %. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a appelé à des pools de financement plus importants et à plusieurs interventions politiques pour soutenir davantage la croissance du continent. Le rapport identifie les réformes structurelles et les politiques industrielles stratégiques comme essentielles visant à accélérer la diversification économique et renforcer le secteur des exportations.