Révélation de Expérience Tébé, Président du Mouvement populaire de Libération (MPL):  « L’opposition n’est pas divisée au Bénin »

Expérience Tébé à L’Evènement Précis

L’absence de FCBE à la séance de consultation politique initiée par le parti Les Démocrates, élargie aux forces de l’opposition le lundi 29 janvier 2024 dernier, n’avait pas manqué de défrayer la chronique, il y a peu. Le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Expérience Tébé reçu ce dimanche 11 février 2024, dans la rubrique ‘’Sous l’Arbre à Palabre’’ de L’Evènement Précis, a plutôt rassuré que l’opposition n’a pas de problème. « L’opposition n’est pas divisée. Dans toutes les organisations et surtout en politique, les choses ne sont pas linéaires » a-t-il fait savoir. Selon ses explications, cette rencontre est intervenue dans un contexte où le cadre de concertation de l’opposition n’est pas encore totalement mis en place. « La rencontre de Golden Tilup est advenue dans un contexte où l’opposition est en train de mettre en place un cadre de concertation en vue d’harmoniser les points de vue, de mieux s’organiser pour donner à l’avenir, une réponse unique aux problèmes. Cette première rencontre est intervenue alors que ce cadre de concertation n’est pas encore totalement mis en place. C’est ce qui certainement a fait que nous avons observé que tout le monde n’était pas présent », a-t-il dit. Au cours de cet entretien, le président du parti MPL a abordé plusieurs autres sujets notamment la révision de la constitution, la participation de son parti à la présidentielle de 2026, la gouvernance de la rupture. Selon ses dires, il est difficile de croire que le Chef de l’Etat n’est pas au courant de la révision contrairement à ses déclarations lors de la conférence de presse. Par contre, le parti que dirige Expérience Tébé ne craint pas un 3è mandat, puisqu’il note que ce n’est plus possible. Aujourd’hui, le MPL se porte très bien et il est convaincu que le parti sera aux élections de 2026. « Le parti s’évertue à renforcer ses bases. Lorsque le leader tient à la rigueur, il n’est pas compris par tout le monde. Nous allons corriger nos imperfections et nos difficultés. Nous serons de la partie en 2026 », a précisé Expérience Tébé.

Alban TCHALLA