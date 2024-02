Condoléances suite au décès de  Paulin Hountondji: L’équipe décanale FASHS/Uac au chevet de la famille éplorée  

Vues : 9

Le Professeur Monique Kouaro signant le cahier de condoléance

Une semaine après le décès du Professeur Paulin Hountondji, la communauté universitaires est toujours dans la consternation. Icône scientifique, de renommée internationale, le Professeur Paulin Hountondji est décédé le vendredi 02 février dernier. Pour apporter un réconfort à sa famille et ses proches, le Doyen de la faculté des sciences humaines et sociales ( FASHS), Professeur Monique Kouaro à la tête d’une délégation de son équipe décanale, s’est rendue au domicile de l’illustre disparu en début d’après-midi du Jeudi 8 février 2024. Occasion pour la délégation de présenter ses condoléances à toutes les familles éplorées, à tous les acteurs de la FASHS et à toutes les communautés universitaires du Bénin, d’Afrique et du monde. Dans le message de condoléances, le Doyen Monique Ouassa Kouaro a estimé que le départ du Professeur Paulin Hountondji est une grande perte. « C’est vrai qu’il n’est un doute pour personne que la mort est la seule évidence à laquelle nul ne va échapper.

Photo de famille de l’équipe décanale

Cependant, reconnaissons-le, certains rappels à Dieu déboussolent et sèment une véritable désolation au sein des communautés humaines. C’est le cas du Professeur Paulin Hountondji dont nous ferons encore le deuil pendant très longtemps », a regretté le Doyen Monique Ouassa Kouaro. Ancien élève de l’École normale supérieure, Agrégé de philosophie, Docteur en philosophie de l’Université Paris-Nanterre, Paulin Hountondji enseigna dans plusieurs universités d’Europe et d’Afrique avant de rejoindre, dès 1972, le chantier de l’édification de l’Université du Dahomey, ex-Université nationale du Bénin et actuelle Université d’Abomey-Calavi. Dans ce temple national du savoir, il fut élu, en 1973, premier Doyen du Département d’Etudes Littéraires et Linguistiques (DELL). Il a été le 1er doyen de l’ex FLASH devenue aujourd’hui FASHS et FLLAC.

En janvier 1974, il a créé le Département de la section Philosophie sociologie-psychologie. Membre fondateur du Conseil inter-africain de philosophie (CIAP), il a été Secrétaire général de ce Conseil. Paulin Hountondji fut Directeur du Centre africain de hautes études, Ministre de l’Éducation nationale (1990-1991) puis ministre de la Culture et de la Communication (1991-1993), Chargé de mission du président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Président du Conseil National de l’Éducation (2009-2019). L’éminent académicien, de regretté mémoire, a porté tous ces titres avec modestie et simplicité. Il faut noter également qu’il a été représentant personnel du chef de l’État Patrice Talon à l’OIF.